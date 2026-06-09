Homicídio em Curicica: Homem é executado a tiros próximo a campo de futebol

Na manhã desta terça-feira, um homem não identificado foi executado com múltiplos disparos de arma de fogo na Rua Guaravera, em Curicica, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O crime ocorreu ao lado do campo do Universal, nas proximidades do Largo da Preguiça. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para perícia. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o corpo da vítima caído na calçada. A investigação está em andamento para identificar os responsáveis e a motivação do homicídio.

Na manhã desta terça-feira, 9, um homem foi executado a tiros em Curicica , na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na Rua Guaravera, ao lado do campo de futebol do Universal, nas proximidades do Largo da Preguiça.

A vítima, ainda não identificada, foi encontrada caída em uma calçada da região com marcas de disparos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o cenário do homicídio, com a presença de curiosos e a movimentação de equipes de perícia. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º Batalhão de Polícia Militar (Jacarepaguá) foram acionados após receberem informações sobre o crime.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram a morte do homem e isolaram a área para a realização da perícia técnica. A investigação preliminar aponta que a execução foi realizada com uma arma de fogo de alto calibre, dados os múltiplos disparos que atingiram a vítima. Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelo crime, que deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios da capital.

A scary na comunidade e a frustração dos moradores são evidentes, considerando a proximidade de um espaço de lazer e convivência, como um campo de futebol. Esse episódio reforça a preocupação com a segurança pública em áreas residenciais e comerciais da Zona Sudoeste, que têm registrado um aumento na violência urbana nos últimos meses. As autoridades não divulgaram informações sobre eventuais testemunhas ou câmeras de segurança que possam ter capturado o momento do crime.

A perícia técnica irá analisar os disparos e buscar vestígios que possam levar à identificação dos envolvidos. A família da vítima ainda não foi localizada, pois a polícia aguarda a conclusão dos exames necroscópicos para confirmar a identidade e as causas da morte. Esse caso se soma a outros episódios de violência armada na região, que têm gerado discussões sobre políticas de segurança pública e a atuação das forças policiais.

Enquanto isso, os moradores expressam receio de circular nas ruas, principalmente em horários de menor movimento, e clamam por maior presença do estado no combate ao crime organizado. O delegado responsável pela investigação deve convocar depoimentos nos próximos dias e buscar imagens de câmeras particulares e públicas para reconstituir a cena do crime. A população local espera que a Justiça seja feita e que casos como esse não fiquem impunes, refletindo a urgência de medidas eficazes para reduzir a criminalidade





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