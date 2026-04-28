Homens que rompem com estereótipos: histórias de transformação e autoconhecimento

Em um mundo onde muitos 'coaches' pregam fórmulas prontas sobre relacionamentos, alguns homens optam por um caminho diferente: enfrentar seus conflitos internos e trabalhar em sua própria masculinidade. Este artigo explora as histórias de Fabio Manzoli e Thiago Oliveira, que decidiram romper com estereótipos e promover uma abordagem mais saudável e respeitosa da masculinidade.
Em um cenário dominado por 'coaches' que pregam certezas absolutas e fórmulas prontas sobre relacionamentos, especialmente no que diz respeito à dinâmica entre homens e mulheres, um grupo de homens tem optado por um caminho diferente.
Em vez de se alinhar com a narrativa de que a sociedade é injusta com o gênero masculino, esses indivíduos escolheram enfrentar seus conflitos internos e trabalhar em sua própria masculinidade. Fabio Manzoli, de 47 anos, é um exemplo desse movimento. Formado em administração pela renomada Faculdade Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo, ele seguiu inicialmente a carreira corporativa, como muitos de seus colegas.
No entanto, em 2016, após uma jornada de autoconhecimento que começou em 2009, decidiu mudar de rumo. Durante esse processo, Fabio descobriu que, além de enfrentar inseguranças profissionais, também carregava comportamentos prejudiciais, tanto para si quanto para as mulheres com quem se relacionava. Apesar de ser afetuoso, ele admitia ser 'explosivo' em relacionamentos amorosos, com falas narcisistas e agressivas.
'De vez em quando, eu perdia a linha e dizia coisas que machucavam. Não era aos gritos, mas eram palavras que feriam. Depois, eu me arrependia e pedía desculpas. Isso se repetia até que a relação terminava', conta.
'Por muito tempo, eu culpava as mulheres por minhas explosões, até entender que nada justificava esse comportamento. Hoje, há dez anos, não tenho mais esses surtos em relacionamentos', acrescenta. Além das questões emocionais, Fabio também enfrentava desafios na esfera sexual. Ele lidava com disfunção erétil e problemas de libido, além de uma visão distorcida das mulheres, que alternava entre 'prostitutas' e 'santas'.
Ele associava parte desses problemas ao consumo de pornografia, hábito que abandonou no final de 2016. Hoje, ele entende que a pornografia contribui para a desumanização das mulheres e, indiretamente, dos homens, que são pressionados a reprimir sentimentos e evitar tudo o que é associado ao feminino.
'A gente só pode sentir raiva, não pode ser sensível porque é 'mariquinha' ou 'mulherzinha', não pode ser afetuoso, não pode ser muito sorridente, tem que ser rígido, estar sempre pronto para o sexo, resolver tudo com força e nunca falar em sentimentos. É desumanizante', afirma Fabio, que hoje se permite chorar e se emocionou durante a entrevista.
A mudança em sua vida começou após um retiro de silêncio de três dias, quando decidiu dedicar sua carreira a trabalhar com homens. Na época, apesar de ser visto como alegre e resolvido, ele vivia um sofrimento interno profundo, marcado por pensamentos suicidas. A transformação ganhou força quando ele se permitiu ser vulnerável. Em um momento no Parque Ibirapuera, sentado em uma canga com duas amigas, ele abriu o coração pela primeira vez, aos 37 anos.
'Falei sobre traumas de infância e como isso se conectava com atitudes machistas e momentos em que fui tóxico com mulheres. Fiquei nervoso, imaginando como elas reagiriam, mas elas se emocionaram', relata.
'Aquele momento foi um divisor de águas. Entendi que a vulnerabilidade é um caminho de cura.
' Atualmente, Fabio vive do trabalho que desenvolve com o público masculino, focado no desenvolvimento emocional e na vivência da sexualidade. Ele atende demandas como disfunção erétil, abandono da pornografia e dificuldades na intimidade e comunicação afetiva, indo contra a cultura do 'engole o choro' e dos filmes adultos. Ele é criador do programa 'Hora H', direcionado a homens adultos, e mantém uma comunidade digital para adolescentes, voltada ao desenvolvimento emocional desde os primeiros anos da adolescência.
Também conduz mentorias coletivas e atua em empresas com palestras e workshops, promovendo ambientes mais respeitosos e inclusivos. Thiago Oliveira, de 42 anos, é outro exemplo de homem que aprendeu a lidar com sua masculinidade de forma mais saudável. Formado em biologia e estudante de psicologia, ele trabalha no ramo da comédia e há sete anos começou a falar sobre tabus masculinos nas redes sociais.
Criou o vulgo 'Homem sem Tabu' e tem se dedicado a discutir temas como saúde mental, relacionamentos e sexualidade masculina, sempre com um toque de humor e sensibilidade. Esses homens representam uma mudança significativa na forma como a masculinidade é abordada, mostrando que é possível romper com estereótipos e construir relacionamentos mais saudáveis e respeitosos
Masculinidade Autoconhecimento Relacionamentos Saúde Mental Estereótipos
