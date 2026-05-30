Homens da Geração Z nos EUA ficam desiludidos com Trump, mas não veem alternativas nos democratas

Jovens homens que apoiaram Trump em 2024 estão se afastando do presidente devido à decepção com a economia e políticas anti-imigração, mas também não se identificam com a retórica dos democratas, o que gera um vácuo político e um eleitorado indeciso para as próximas eleições.

A Geração Z masculina dos Estados Unidos, que em 2024 foi em parte responsável pela vitória de Donald Trump , mostra-se agora profundamente desiludida com seu governo.

Impulsionada por uma forte ansiedade econômica, essa parcela do eleitorado jovem começa a se afastar do republicano, mas também não encontra propostas atraentes no Partido Democrata. A insegurança econômica, a sensação de abandono e a falta de identificação com as mensagens políticas atuais deixam muitos desses eleitores sem lealdade partidária clara, criando um desafio significativo para os dois grandes partidos nas próximas eleições de meio de mandato e na corrida presidencial de 2028.

Pesquisas recentes, como a conduzida pelo New York Times em parceria com o Siena College, indicam uma queda de aproximadamente dez pontos percentuais na taxa de aprovação de Trump entre os jovens nos últimos meses. A insatisfação vai muito além da política; esses homens relatam se sentir intimidados por um mercado de trabalho competitivo, pessimistas em relação a suas perspectivas românticas e inseguros sobre seu papel na sociedade, problema que nenhum dos partidos parece estar abordando de forma eficaz.

As histórias individuais ilustram essa decepção: Carter Tice, um jardineiro de 20 anos de Milwaukee, votou em Trump esperando alívio econômico, mas não viu melhoras. Jared Cassell, ex-republicano e agora apartidário de Phoenix, horrorizou-se com as batidas policiais contra imigrantes. Owen Cheyne, de 21 anos, do Oregon, seguidor de influenciadores como Joe Rogan, ficou frustrado com as promessas das tarifas.

E Vincent McKibben, de Austin, embora critique a "machosfera" de direita, também acha os democratas "muito acadêmicos" e sem um carisma masculino que gere identificação. Diante desse cenário, os democratas, após a derrota de 2024, tentam reconquistar o eleitorado jovem, alertando para indicadores preocupantes: a diminuição de homens que se formam na faculdade, a estagnação dos salários da classe trabalhadora nos últimos cinquenta anos e o fato de que cerca de 70% das chamadas "mortes por desespero" (suicídio e overdose) acontecem entre homens.

No entanto, muitos jovens afirmam que as mensagens do partido ainda não são convincentes. Cassell resume o sentimento de muitos ao declarar sentir-se "completamente perdido politicamente" e não conseguir pensar em uma figura política em quem acreditar, pois parece que "ninguém realmente se importa comigo".

Essa indecisão e desconfiança generalizada entre os homens da Geração Z apontam para um realinhamento potencial no eleitorado americano, com as eleições futuras dependendo da capacidade de um dos partidos ou de novos movimentos de responder às ansiedades econômicas e sociais específicas desse grupo demográfico





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