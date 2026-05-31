Homem que desapareceu em trilha é localizado em SC com ferimentos e hipotermia

Um homem que desapareceu em trilha em Santa Catarina foi localizado com ferimentos, hipotermia e cinco dias sem comer. Ele teria sobrevivido seguindo o curso de um rio até chegar à Estação de Tratamento Piraí, onde foi encontrado.

Um homem que desapareceu em trilha em Santa Catarina foi localizado com ferimentos, hipotermia e cinco dias sem comer. Ele teria sobrevivido seguindo o curso de um rio até chegar à Estação de Tratamento Piraí, onde foi encontrado.

As equipes de resgate retomaram as buscas com apoio de bombeiros militares e comunitários, operadores de drone e equipes especializadas em resgate em montanha. A aeronave Arcanjo foi deslocada até o local e realizou o resgate da vítima. O homem estava consciente e orientado, mas apresentava hipotermia e ferimentos leves pelo corpo. Ele foi levado para um hospital e recebeu atendimento médico.

A ocorrência foi registrada e as autoridades estão investigando as circunstâncias do desaparecimento e do resgate. O homem foi encontrado com sinais de hipotermia, alguns ferimentos pelo corpo e estava há cinco dias sem se alimentar. Ele teria conseguido sobreviver seguindo o curso de um rio até chegar à Estação de Tratamento Piraí, onde foi encontrado.

As equipes retomaram as buscas por volta das 7h30 deste domingo (31) com apoio de bombeiros militares e comunitários, operadores de drone, equipes especializadas em resgate em montanha, bombeiros voluntários e a aeronave Arcanjo. Pouco depois do início da operação, uma ligação informou que um homem com as características do desaparecido havia sido encontrado na estação. A informação foi confirmada pelas equipes, que identificaram o jovem desaparecido desde a última segunda-feira (25).

Após a confirmação, a aeronave dos bombeiros foi deslocada até o local e realizou o resgate da vítima. De acordo com os bombeiros, ele estava consciente e orientado, mas apresentava hipotermia, coloração azulada na pele (condição que indica baixa oxigenação do organismo) e tinha ferimentos leves pelo corpo





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