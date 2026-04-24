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Homem Prisão por Mantiver Companheira em Cativeiro e Tortura em Nova Iguaçu

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Homem Prisão por Mantiver Companheira em Cativeiro e Tortura em Nova Iguaçu
Violência DomésticaCativeiro PrivadoTortura
📆4/24/2026 8:54 PM
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Um homem foi preso em Nova Iguaçu após dez dias de cárcere privado e tortura contra sua companheira. O agressor submeteu a vítima a agressões físicas e psicológicas severas, motivado por ciúmes e paranoia.

Um caso chocante de violência doméstica veio à tona em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense, com a prisão de um homem acusado de manter sua companheira em cárcere privado por um período de dez dias.

A brutalidade do agressor se manifestou em sessões de tortura física e psicológica, caracterizadas por chutes, socos, mordidas e repetidas investidas contra a cabeça da vítima, esmagando-a contra a parede. A ação policial, conduzida por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), culminou na captura do indivíduo no bairro Jardim Guandu, pondo fim a um pesadelo para a mulher.

As investigações revelaram que o ciclo de violência se iniciou no dia 16 de abril, quando o agressor, de forma ardilosa, solicitou a ajuda da vítima enquanto ela se encontrava no trabalho. Sob o pretexto de necessitar de assistência médica, ele atraiu a mulher para o imóvel, onde os ataques começaram de imediato.

A motivação por trás da violência, segundo as autoridades, residia na paranoia do agressor em relação a um suposto caso extraconjugal da companheira com um colega de trabalho. Ele a forçou a confessar algo que, aparentemente, existia apenas em sua mente, utilizando a tortura como ferramenta de coerção e controle. A situação se tornou ainda mais angustiante devido à presença de uma criança de apenas dois anos, filho do casal, que testemunhou as agressões.

O choro da criança, em um momento de desespero, foi o que aparentemente interrompeu temporariamente os ataques, demonstrando o impacto devastador da violência doméstica sobre os menores. A Polícia Civil, ao aprofundar as investigações, constatou que a violência exercida contra a mulher era um padrão contínuo, não se restringindo aos dez dias de cárcere privado.

O agressor, em um ato de crueldade extrema, chegou a cortar os cabelos da vítima, proferindo palavras humilhantes e degradantes, como “queria ver quem iria se interessar por ela com a cara quebrada e careca”. Essa ação, além de física, visava destruir a autoestima e a dignidade da mulher, isolando-a ainda mais do mundo exterior.

A tentativa de obrigá-la a enviar mensagens ao suposto amante, e a subsequente agressão física diante da recusa, evidenciam o caráter obsessivo e controlador do agressor. A utilização do próprio celular da vítima como arma, desferindo golpes com o aparelho, demonstra a completa falta de respeito e a intenção de causar o máximo de dano possível.

A mulher, em um momento de coragem e oportunidade, conseguiu pedir ajuda assim que o companheiro deixou o imóvel, libertando-se do cativeiro e buscando socorro nas autoridades competentes. O relato da vítima, detalhado e corroborado pelas evidências encontradas, foi fundamental para a identificação e a prisão do agressor. A rápida ação da polícia demonstra o compromisso em combater a violência contra a mulher e garantir a segurança das vítimas.

As autoridades informam que o agressor responderá criminalmente pelos crimes de cárcere privado, tortura, lesão corporal e dano. A gravidade dos crimes cometidos e a brutalidade das agressões indicam que a pena a ser aplicada deverá ser severa, servindo como um exemplo para dissuadir outros potenciais agressores. Este caso ressalta a importância de denunciar a violência doméstica, oferecendo apoio e proteção às vítimas.

A rede de apoio, composta por órgãos públicos, organizações não governamentais e a sociedade civil, desempenha um papel crucial na identificação, no acolhimento e na reintegração das mulheres que sofrem violência. É fundamental que as vítimas saibam que não estão sozinhas e que existem recursos disponíveis para ajudá-las a romper o ciclo de violência.

A conscientização sobre a violência doméstica, a educação sobre os direitos das mulheres e a promoção da igualdade de gênero são medidas essenciais para prevenir e combater esse grave problema social. A sociedade como um todo deve se mobilizar para criar um ambiente de respeito, segurança e dignidade para todas as mulheres, garantindo que elas possam viver livres de violência e opressão.

A violência doméstica não é um problema privado, mas sim uma questão pública que exige a atenção e o engajamento de todos

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