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Homem preso cobra R$ 1.800 por capirinha em Copacabana

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Homem preso cobra R$ 1.800 por capirinha em Copacabana
CopacabanaExtorsãoRio De Janeiro
📆5/2/2026 10:39 AM
📰CNNBrasil
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Um homem foi preso no Rio de Janeiro após tentar cobrar R$ 1.800 por uma capirinha de um turista. A ação faz parte da 'Operação Tatuí', que visa garantir a segurança e a ordem na orla carioca, especialmente com a proximidade do evento 'Todo Mundo no Rio' com Shakira.

A madrugada desta sexta-feira (1º) no Rio de Janeiro foi marcada pela prisão de um indivíduo envolvido em uma tentativa de extorsão em Copacabana , um dos cartões postais mais famosos do Brasil.

O caso, que chamou a atenção das autoridades e da população, envolveu a cobrança exorbitante de R$ 1.800 por uma simples capirinha a um turista. A ação policial ocorreu na faixa de areia, próximo ao espelho d’água, um local de grande movimento e concentração de pessoas, especialmente durante a alta temporada e eventos como o que se aproxima, o “Todo Mundo no Rio”, com a presença confirmada da cantora Shakira.

A vítima, em estado de vulnerabilidade e aparentemente desorientada, relatou ter sido coagida por um grupo de indivíduos para efetuar o pagamento da bebida como condição para deixar o local. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) foi acionada e, através de uma operação coordenada, conseguiu efetuar a prisão de um dos suspeitos.

No entanto, outros membros do grupo conseguiram escapar, sendo alvo de buscas contínuas pelas autoridades. A prisão faz parte da 'Operação Tatuí', uma iniciativa da Seop que visa preparar a orla carioca para receber grandes eventos e garantir a segurança e o bem-estar de moradores e turistas.

A operação, que conta com a participação de cerca de 40 servidores, tem como foco a identificação e apreensão de materiais e produtos comercializados de forma irregular nas areias da praia, principalmente por vendedores ambulantes e barraqueiros. Além da cobrança abusiva da capirinha, a operação resultou na apreensão de 12 garrafas de destilados, diversos carrinhos utilizados para a venda de produtos e outras estruturas irregulares. Adicionalmente, dois acampamentos improvisados foram desmobilizados, contribuindo para a organização e limpeza da orla.

O uso de um drone durante a noite/madrugada auxiliou as equipes na identificação de pontos críticos e na monitorização da área, otimizando a atuação dos agentes. A ação também contou com o apoio da Guarda Municipal e da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb), demonstrando a integração entre diferentes órgãos municipais na busca por uma orla mais segura e agradável.

Este incidente serve como um alerta para turistas e moradores sobre a importância de estarem atentos a práticas abusivas e golpes, especialmente em áreas turísticas movimentadas como Copacabana. A Seop reforça a necessidade de denúncias e a colaboração da população para combater a exploração e a violência. Paralelamente a este caso, outro incidente recente chamou a atenção: uma turista britânica foi vítima de um golpe ao comprar um espetinho em Copacabana, perdendo cerca de R$ 10 mil.

A Seop enfatiza que a 'Operação Tatuí' não se limita à repressão de atividades ilegais, mas também busca promover a limpeza e a organização da orla, evitando acidentes com garrafas de vidro e outros objetos perigosos. A iniciativa visa criar um ambiente mais seguro e acolhedor para todos, garantindo que a experiência na praia seja positiva e livre de transtornos.

A operação é um esforço contínuo para proteger os direitos dos consumidores e combater a exploração turística, assegurando que o Rio de Janeiro continue sendo um destino atraente e seguro para visitantes de todo o mundo. A Seop recomenda que, em caso de suspeita de golpe ou extorsão, a vítima procure imediatamente as autoridades policiais e registre um boletim de ocorrência

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