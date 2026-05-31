Homem foragido por homicídio é preso em unidade hospitalar no Rio

Policiais da 63ª DP (Japeri) prenderam um homem foragido por homicídio em uma unidade hospitalar em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio.

Um homem foi preso em uma unidade hospitalar em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, por agentes da 63ª DP (Japeri), após tentar esconder sua verdadeira identidade.

O homem, foragido por homicídio, foi localizado ao utilizar um nome falso em uma unidade hospitalar. Ele foi abordado pelos policiais, que constataram que se tratava do procurado e cumpriram o mandado de prisão. O homem tem envolvimento em um homicídio ocorrido em 2012, durante uma festa em uma casa de eventos, na Abolição, na Zona Norte do Rio. As investigações apontaram que a vítima foi baleada após tentar intervir em uma confusão dentro do local.

Após o primeiro disparo, o jovem foi retirado do evento sob a alegação de que receberia atendimento médico. No entanto, foi levado para outro ponto da cidade, onde foi executado pelo criminoso e seus comparsas. A prisão do homem foi realizada em uma unidade hospitalar, o que é um exemplo da capacidade dos policiais em localizar e prender criminosos em qualquer lugar.

A prisão também destaca a importância da cooperação entre os órgãos de segurança e a comunidade para prevenir e combater a criminalidade





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