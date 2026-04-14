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Homem é Preso por Matar Cachorro do Vizinho com Pedrada em Magé

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Homem é Preso por Matar Cachorro do Vizinho com Pedrada em Magé
Maus-TratosAnimaisPrisão
📆4/14/2026 1:21 PM
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Um homem foi preso em Magé, na Baixada Fluminense, por matar o cachorro do vizinho com uma pedrada e abandonar o corpo em uma área de mata. O crime, ocorrido em março, foi motivado por desavenças e o agressor possui histórico criminal.

Rio - Um homem foi detido nesta segunda-feira, dia 13, em Magé , na Baixada Fluminense, sob a acusação de ter cometido um ato brutal contra a vida de um cachorro. O indivíduo é acusado de ter matado o animal do vizinho, desferindo uma pedrada fatal em sua cabeça. A violência não parou por aí: após o crime, o agressor ainda arrastou o corpo do cão, já sem vida, por ruas da comunidade, levando-o até uma área de mata onde o abandonou. A notícia chocou a população e reacendeu o debate sobre a proteção animal e a necessidade de punições mais severas para crimes dessa natureza.

O caso, que remonta a março deste ano, ganhou repercussão significativa após a divulgação de imagens chocantes nas redes sociais. Os vídeos mostravam o homem arrastando o corpo do cachorro, pela coleira, pelas ruas do Morro do Sertão, no bairro Santo Aleixo. Diante da gravidade da situação e da comoção gerada, a 65ª Delegacia de Polícia (DP) de Magé instaurou um inquérito para investigar o caso e identificar o responsável pelo crime. A polícia agiu rapidamente, reunindo provas e depoimentos que levassem à elucidação do ocorrido e à punição do agressor.

As investigações policiais revelaram detalhes cruciais sobre a motivação do crime, indicando que o ato de violência foi resultado de desavenças e conflitos preexistentes entre o homem detido e o tutor do animal. De acordo com as apurações, o cachorro costumava entrar no terreno do agressor, o que gerava constantes atritos e discussões entre os vizinhos. A situação, infelizmente, já havia escalado em dezembro do ano anterior, quando o agressor chegou a agredir o tutor do animal, resultando em uma fratura no braço da vítima. A reincidência de atos de violência e a crescente tensão entre os envolvidos deixaram claro que o crime contra o cachorro não foi um evento isolado, mas sim o ponto culminante de uma série de conflitos e demonstrações de agressividade.

Diante das provas coletadas e da gravidade dos atos, os agentes da Polícia Civil solicitaram a prisão preventiva do acusado. A Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido, considerando a necessidade de garantir a ordem pública, proteger a sociedade e assegurar que o agressor responda por seus atos perante a lei. A prisão foi cumprida nesta segunda-feira, dia 13, em uma residência localizada na mesma comunidade onde o crime bárbaro ocorreu, marcando um passo importante no processo de busca por justiça.

Durante o interrogatório, o homem tentou justificar seus atos, alegando ter agido por 'piedade', afirmando que o animal já estaria agonizando antes da pedrada fatal. No entanto, essa versão foi prontamente descartada pelas evidências coletadas ao longo da investigação policial. As provas, incluindo depoimentos, perícias e as próprias imagens do crime, demonstraram que a ação do agressor foi deliberada e cruel, desmistificando qualquer tentativa de justificar o ato. Além disso, a Polícia Civil revelou o extenso histórico criminal do acusado, com 16 registros por diversos delitos, incluindo ameaça, lesão corporal gravíssima, violência contra a mulher e roubo. Essa ficha extensa demonstra um padrão de comportamento violento e a necessidade de uma resposta enérgica por parte do sistema de justiça. O homem agora responderá por maus-tratos a animal doméstico com resultado morte, um crime que carrega uma pena severa e que reflete a gravidade de seus atos. A prisão e a iminente responsabilização legal representam um alívio para a comunidade e um sinal de que a violência contra animais não será tolerada, incentivando a busca por um ambiente mais seguro e respeitoso com todas as formas de vida

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Maus-Tratos Animais Prisão Violência Magé

 

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