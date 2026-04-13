Homem é Preso em Barueri Suspeito de Feminicídio Após Ataque com Bota de Aço

A Polícia prendeu um homem em Barueri, São Paulo, suspeito de feminicídio. O crime ocorreu em março, mas a vítima faleceu recentemente. Acompanhe os detalhes da investigação.

No último domingo, dia 12, a Polícia efetuou a prisão de um homem suspeito de ter cometido um ato brutal que resultou na morte de sua companheira, em Barueri , na região metropolitana de São Paulo.

O crime, que chocou a comunidade, ocorreu em 28 de março, mas a vítima, Joseane da Silva Bezerra, de 32 anos, veio a falecer no fim de semana, deixando uma lacuna irreparável na vida de seus quatro filhos e de seus familiares.

A brutalidade do ato, perpetrado com uma bota de aço, instrumento de trabalho do agressor, demonstra a violência e a gravidade da situação.





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