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Homem é preso após atacar ex-companheira e filho em Registro

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Homem é preso após atacar ex-companheira e filho em Registro
Homem PresoEx-CompanheiraFilho
📆6/9/2026 3:08 AM
📰CNNBrasil
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Um homem de 30 anos foi preso após atacar a ex-companheira e o filho dela em Registro, interior de São Paulo. O caso aconteceu na Rua Haguemu Matsuzawa, no bairro Vila Ribeirópolis, na última segunda-feira (7).

Homem é preso após atacar ex-companheira e filho em Registro , interior de São Paulo. Um homem de 30 anos foi preso após atacar a ex-companheira e o filho dela em Registro , interior de São Paulo.

O caso aconteceu na Rua Haguemu Matsuzawa, no bairro Vila Ribeirópolis, na última segunda-feira (7). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem perseguia a ex-companheira e o filho dela, que tem 20 anos. Quando a criança avisou que a mãe estava em outro veículo com outro homem, o homem se alterou e desceu do carro.

Ele tomou o celular da ex-companheira e deu uma cabeçada no para-brisa traseiro do veículo em que ela estava, sofrendo lesões na cabeça. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a motivação inicial do caso estaria relacionada ao fato de o homem ter sido descoberto por sua ex-companheira com outro homem. O homem de 30 anos foi preso e levado para a delegacia de polícia.

Além disso, um segundo homem de 57 anos também está sendo investigado por suposta participação nos fatos. A Polícia Civil orientou a ex-companheira a registrar um boletim de ocorrência para registrar a violência sofrida. A ex-companheira foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para um hospital local. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Registro

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Homem Preso Ex-Companheira Filho Registro Polícia Rodoviária Federal

 

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