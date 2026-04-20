Homem é morto em Moema ao tentar impedir assalto a casal de advogados

Luciano Teixeira dos Santos morreu após ser baleado ao confrontar um criminoso que utilizava mochila de entregas em tentativa de roubo na zona Sul de São Paulo.

O trágico falecimento de Luciano Teixeira dos Santos, de 46 anos, ocorrido na manhã de domingo (19) no bairro de Moema , zona Sul de São Paulo , gerou grande comoção e um intenso debate sobre a segurança pública na capital paulista. De acordo com informações obtidas no boletim de ocorrência, a dinâmica do crime revelou a audácia dos criminosos e o heroísmo trágico de uma vítima que decidiu reagir contra a criminalidade.

O incidente teve início quando um casal de advogados deixava seu prédio residencial com destino a uma celebração religiosa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nesse momento, foram abordados por um indivíduo que aguardava em uma motocicleta estacionada na calçada. O criminoso, que utilizava um capacete e uma mochila de entregas por aplicativo para disfarçar sua real intenção, rendeu o casal sob grave ameaça e exigiu a entrega de pertences pessoais, especificamente as alianças. Luciano Teixeira, que transitava pelo local naquele exato instante, percebeu a situação de vulnerabilidade das vítimas e tomou a decisão imediata de intervir. Testemunhas relataram que ele não se intimidou diante da arma de fogo e, com coragem, aproximou-se do assaltante gritando a frase aqui não, numa tentativa clara de impedir a concretização do roubo e proteger os advogados. O confronto escalou rapidamente para uma luta física, momento no qual o assaltante disparou contra Luciano, atingindo-o na região da cabeça. O socorro foi acionado por populares e equipes do SAMU chegaram a prestar os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima ao Hospital São Paulo. Contudo, apesar dos esforços médicos, Luciano não resistiu à gravidade do ferimento e teve seu óbito confirmado, deixando familiares e a comunidade local em profundo luto e indignação. A Polícia Civil, por meio do 27º Distrito Policial do Campo Belo, assumiu as investigações para identificar e localizar o autor do disparo, que fugiu logo após o crime sem levar os pertences das vítimas. A empresa de entregas mencionada, Keeta, emitiu um comunicado oficial repudiando o uso indevido de seus equipamentos por criminosos. Em nota, a companhia destacou que mantém rigorosos processos de validação de entregadores e ressaltou que todas as mochilas oficiais são numeradas e rastreáveis, comprometendo-se a fornecer todo o suporte necessário aos investigadores para que o culpado seja punido conforme a lei. O caso serve como um alerta contundente sobre os perigos da reação em assaltos, ao mesmo tempo em que destaca a problemática crescente do uso de uniformes de entregadores para facilitar delitos em áreas nobres de São Paulo





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