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Homem é condenado em Canadá após vender substâncias tóxicas online

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Homem é condenado em Canadá após vender substâncias tóxicas online
Homem CondenadoSubstâncias TóxicasMorte De 79 Pessoas Britânicas
📆5/29/2026 7:37 PM
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O homem foi relacionado à morte de 79 pessoas britânicas e 5 na Escócia e uma na Irlanda do Norte. As autoridades canadenses declararam que ele também vendeu cerca de 1,2 mil pacotes de substâncias tóxicas para pessoas de 40 países.

O balconista de farmácia que vendeu substâncias tóxicas online é condenado em Canadá após acordo com os promotores. O homem foi relacionado à morte de 79 pessoas britânicas e 5 na Escócia e uma na Irlanda do Norte.

As autoridades canadenses declararam que ele também vendeu cerca de 1,2 mil pacotes de substâncias tóxicas para pessoas de 40 países. O promotor especializado do CPS, Andrew Hudson, afirmou que a inclusão de vítimas britânicas no processo judicial canadense seria a 'forma mais rápida e eficaz' de garantir justiça. O sistema jurídico canadense irá considerar as perdas das famílias britânicas, de acordo com uma carta do CPS.

O homem foi relacionado à morte de 79 pessoas britânicas, 5 na Escócia e uma na Irlanda do Norte. Uma das vítimas foi Ashtyn Prosser-Blake, de 19 anos, de Ontário, que morreu por suicídio em março de 2023. Sua mãe, Kim Prosser, contou à BBC que ele era uma 'alma superfeliz' e que a dor de perder seu filho não diminui porque alguém fica atrás das grades.

O filho de David Parfett, Thomas, de 22 anos, usou a substância que teria sido vendida a ele por Law. Parfett contou que Tom era uma pessoa que realmente via alegria na vida e que ele encontrava humor nos lugares mais estranhos. O corpo de Thomas foi encontrado em um hotel em Sunbury-on-Thames, no condado de Surrey, em 2021. O Ministério do Interior britânico não se manifestou sobre o caso.

O homem foi preso em maio de 2023, após uma complexa investigação realizada por pelo menos 11 agências policiais e investigadores envolvidos de cerca de 12 países, incluindo o Reino Unido, a Itália e os EUA

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Homem Condenado Substâncias Tóxicas Morte De 79 Pessoas Britânicas Morte De 5 Pessoas Na Escócia Morte De 1 Pessoa Na Irlanda Do Norte

 

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