Homem é condenado a três anos de prisão por viver escondido em porão de casa

Um homem foi condenado a três anos de prisão após viver por quase três meses num porão improvisado de uma casa geminada de uma família, sem que os proprietários soubessem. O caso aconteceu em Oregon, nos Estados Unidos.

Um homem foi condenado a três anos de prisão após viver por quase três meses num porão improvisado de uma casa geminada de uma família , sem que os proprietários soubessem.

O caso aconteceu em Oregon, nos Estados Unidos. A descoberta ocorreu após um vizinho alertar a polícia, que encontrou uma estrutura elaborada no local. O homem, de 41 anos, também enfrenta outras acusações. A família se mantinha 'alheia à presença dele', de acordo com o comunicado.

O espaço tinha uma estrutura improvisada, que incluía 'uma rede de cabos de energia que se conectavam ao serviço elétrico do residente', segundo comunicado do escritório do promotor distrital. Essa estrutura foi fundamental para que ele pudesse ter uma vida com regalias, com aparelhos eletrônicos. O homem usou a cobertura da escuridão para entrar no porão e trazer seus pertences, incluindo várias televisões, consoles de videogame e fogões de cozinha.

Ele até pendurou luzes de corda e acumulou o consumo de eletricidade enquanto a família, sem saber, pagava a conta. Além disso, os investigadores encontraram uma espada, várias facas e um cachimbo contendo resíduos de metanfetamina no local. O advogado do homem não comentou a condenação





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