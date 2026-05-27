Homem é baleado durante assalto em Pinheiros, SP

Vítima de 24 anos foi abordada por criminosos e reagiu ao assalto, sendo baleada. A polícia investiga o caso e busca imagens de segurança.

Um homem de 24 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro de Pinheiros , na zona oeste de São Paulo, na noite da última terça-feira.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a vítima foi abordada por criminosos em uma via movimentada do bairro. No momento da abordagem, o homem teria reagido, momento em que foi atingido por disparos de arma de fogo. Os assaltantes fugiram em seguida, sem levar nenhum pertence da vítima. O caso foi registrado como roubo no 14º Distrito Policial, de Pinheiros, que já iniciou as investigações para identificar os autores.

A vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde permanece sob cuidados médicos. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. A SSP informou que a Polícia Civil está realizando diligências, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança da região, para tentar localizar os criminosos. A polícia também busca testemunhas que possam ajudar na identificação dos suspeitos.

O bairro de Pinheiros, conhecido por sua vida noturna e comércio intenso, tem registrado um aumento na sensação de insegurança entre moradores e comerciantes. Dados disponibilizados pela SSP mostram que, entre janeiro e novembro do ano passado, Pinheiros registrou quase 2,9 mil roubos, uma média de cerca de 260 ocorrências por mês. Esse número reflete uma tendência de criminalidade na região, que tem sido alvo de operações policiais frequentes.

A delegacia responsável pelo caso reforçou a importância da colaboração da população para denunciar atividades suspeitas. A SSP também orienta que, em casos de abordagem criminosa, a prioridade deve ser a preservação da vida, evitando reações que possam colocar a integridade física em risco. O caso segue sob investigação, e a polícia não descarta a possibilidade de os criminosos fazerem parte de um grupo especializado em roubos na região





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