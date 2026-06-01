Homem decide antecipar próprio velório para celebrar a vida ao lado de quem ama

Tiago Pitthan, de 47 anos, está enfrentando um câncer em estágio terminal e decidiu lidar com a proximidade da morte de uma maneira muito particular. Ele decidiu antecipar o próprio velório para celebrar a vida ao lado das pessoas que ama.
Tiago Pitthan, um homem de 47 anos, está enfrentando um câncer em estágio terminal e decidiu lidar com a proximidade da morte de uma maneira muito particular: quer celebrar a vida ao lado das pessoas que ama e, para isso, decidiu antecipar o próprio velório .
'Desde o início da minha doença, as pessoas evitam falar comigo: câncer, morte, velório. Eu faço questão de usar essas três palavras. Quando elas não têm nome, elas assombram a gente, e eu não quero ser assombrado por nada disso. Então, falo mesmo.
Eu tenho câncer, eu vou morrer', diz Tiago. O tempo do Tiago é hoje, como o de todos nós. Apesar de a gente insistir em esquecer disso: 'A gente não lida com a morte como uma coisa real. É diferente quando você pensa: vai acontecer com todo mundo, quando você fala: 'Opa, está acontecendo comigo'.
Eu descobri que meu câncer era terminal, foi um choque. Esse momento eu encarei de frente e falei: 'Caraca, eu vou morrer'.
' Os sintomas começaram no réveillon de 2024. Um câncer agressivo no estômago.
'A gente marcou a cirurgia. O médico entrou no quarto e falou: 'Tiago, infelizmente a cirurgia não deu certo, porque seu câncer é metastático. Já está no intestino grosso, no delgado, e não tem o que fazer'', conta Tiago. Tiago faz quimioterapia e imunoterapia para tentar desacelerar o crescimento dos tumores.
Mas, no fim de 2025, a doença piorou, e o tempo para o Tiago ganhou outras dimensões.
'Eu falei: beleza, pera, eu vou morrer, mas não estou morto. Eu entendi que o tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Eu tenho aproveitado ele melhor, eu tenho usado ele mais com as pessoas', diz Tiago. Daí veio o anúncio: um velório que não fala de morte, é uma celebração à vida.
O evento aconteceu no dia 30 de maio. A mãe está assimilando a ideia aos poucos.
'Para mim é difícil, é. Vou no velório do meu filho vivo', conta Mabel Schueler. A festa começou com roda de samba. A primeira lista tinha 50 convidados, a segunda, 100.
Até que virou: 'quem quiser é só chegar'. E o velório do Tiago virou um grande evento.
'Muitos pessoas me perguntam: 'Tiago, como é estar morrendo? '. Eu respondo: eu não sei. Eu estou vivendo e, quando eu morrer, eu morri, mas até lá, eu estou vivendo, não estou morrendo', conclui Tiago
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