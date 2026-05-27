Homem de 27 anos preso em Budapeste por fraude ao cartão de Johnny Depp e desvio de mais de R$ 3,6 milhões

Investigação internacional revela que um cidadão jordaniano utilizou o cartão American Express do ator Johnny Depp para realizar 308 transações fraudulentas entre 2024 e 2025, desviando cerca de 520 mil libras. O suspeito foi detido em Budapeste, onde polícia apreendeu equipamentos eletrônicos e encontrou substâncias suspeitas de drogas, gerando nova investigação.

Um homem de 27 anos foi detido em Budapeste , capital da Hungria, acusado de conduzir um esquema de fraude que utilizou os dados do cartão American Express do ator Johnny Depp para desviar, ao longo de quase dois anos, mais de 520 mil libras esterlinas, o que equivale a cerca de R$ 3,6 milhões na cotação atual.

Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, o suspeito é cidadão jordaniano residente na capital húngara com autorização de residência. A investigação aponta que o crime foi praticado entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025, período durante o qual o fraudador teria efetuado 308 transações consideradas suspeitas, combinando compras online, reservas de hospedagem em plataformas digitais e pequenos pagamentos repetidos para evitar levantar suspeitas.

Os movimentos foram realizados a partir de endereços de IP e contas de e‑mail rastreadas até um apartamento alugado no distrito de Angyalföld, em Budapeste, onde policiais apreenderam computadores, smartphones e outros dispositivos eletrônicos supostamente usados na fraude. A ação policial foi desencadeada depois que um banco norte‑americano detectou movimentações atípicas na conta de um cliente de alto perfil e notificou a filial húngara do FBI.

A partir desse alerta, os investigadores identificaram que o titular da conta era o ator Johnny Depp, que, de acordo com as apurações, não percebeu os desvios até ser informado das irregularidades. As autoridades ainda investigam como os dados bancários de Depp foram obtidos, considerando a possibilidade de vazamento de informações ou roubo de dados durante alguma transação online.

Durante a operação de 6 de maio, além dos equipamentos eletrônicos, os investigadores encontraram substâncias que aparentavam ser entorpecentes no imóvel, gerando uma segunda averiguação relacionada à posse de drogas. O suspeito, que nega as acusações, teve a prisão preventiva decretada pela justiça húngara e permanece à disposição das autoridades para maiores esclarecimentos.

O caso trouxe à tona questões sobre a vulnerabilidade de dados bancários de celebridades e a necessidade de reforçar mecanismos de segurança em transações digitais, sobretudo em plataformas internacionais que lidam com grandes quantias de dinheiro. A polícia húngara continua a apurar possíveis cúmplices e a rastrear todas as movimentações financeiras associadas ao esquema, enquanto o ator Johnny Depp ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

O incidente ilustra como criminosos organizados podem explorar a fama e a riqueza de figuras públicas, utilizando estratégias de fraude que mesclam pequenos valores repetidos a fim de escapar dos sistemas de detecção bancários tradicionais, e reforça a importância de monitoramento constante por parte das instituições financeiras, bem como de práticas rigorosas de proteção de dados por parte dos usuários





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Fraude Bancária Johnny Depp Card Fraud Budapeste Detenção

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