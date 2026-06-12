Homem com mandado de prisão por dívida de pensão é preso após ser exposto em palestra no Piauí

Igor Dreidy foi preso após vídeo de confronto sobre dívida de pensão viralizar; ele alegou pagamento, mas mandado segue válido.

Na tarde desta quinta-feira, 11, um homem identificado como Igor Dreidy foi preso em Teresina , Piauí, após ter sua dívida de pensão alimentícia exposta durante uma palestra que realizava no último domingo, 7.

O caso veio à tona porque o momento em que ele foi confrontado foi filmado e viralizou nas redes sociais. A Polícia Civil informou que Igor Dreidy tinha um mandado de prisão em aberto, expedido há cerca de dois anos, e que foi localizado após cruzamento de dados a partir da repercussão do vídeo. Ele foi preso em seu apartamento no bairro Morada do Sul, na mesma cidade.

Conforme o delegado Tales Gomes, responsável pela operação, o mandado segue válido no Banco Nacional de Mandados de Prisão, apesar de o suspeito alegar que já teria quitado a dívida e que teria solicitado a revogação da ordem de prisão. Ele deve passar a noite na central de flagrantes e será submetido a audiência de custódia nesta sexta-feira, 12. A reportagem busca contato com a defesa do professor e o espaço permanece aberto para manifestação.

Além deste caso, a cidade de Belém também foi palco de um incidente trágico: moradores ficaram feridos após serem atropelados por um motorista enquanto pintavam a rua em preparation para a Copa do Mundo. Esse outro acontecimento, apesar de mencionado no título, não tem ligação direta com a prisão de Igor Dreidy e trata-se de uma ocorrência distinta que também envolveu violência no trânsito





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