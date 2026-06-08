Holanda vence Uzbequistão por 1 a 0 em partida decisiva das eliminatórias

Confronto intenso entre Países Baixos e Uzbequistão terminou com vitória holandesa após pênalti de Cody Gakpo. Falta de disciplina, escanteios e oportunidades perdidas marcaram o jogo, que reforçou a posição da Holanda nas eliminatórias.

O duelo entre Países Baixos e Uzbequistão , válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, foi marcado por tensão, falhas individuais e um desfecho dramático que terminou em vitória por 1 a 0 para a equipe holandesa.

Desde o início da partida, os holandeses buscaram impor seu ritmo de posse de bola, mas encontraram resistência física e organizacional dos jogadores uzbeques. O primeiro lance de destaque ocorreu quando Tijjani Reijnders, no meio‑campo holandês, tentou um passe em profundidade que acabou encontrando Micky van de Ven em posição irregular, resultando em um impedimento que anulou a ameaça ao gol.

Pouco depois, Farrukh Sayfiev, atacante uzbeque, cometeu falta sobre um companheiro, interrompendo uma jogada que poderia ter criado perigo para a defesa neerlandesa. No decorrer do primeiro tempo, as oportunidades foram escassas, mas intensas. Eldor Shomurodov, referência ofensiva do Uzbequistão, encontrou espaço na ala esquerda e disparou um chute de longa distância com o pé direito, mas viu o objetivo escapar.

A assistência veio de Sherzod Nasrullaev, que tentou proporcionar a chance ao compatriota, porém a defesa holandesa manteve a compostura. Em seguida, o meio‑campo uzbeque tentou explorar a área holandesa com dois escanteios, um cobrado por Micky van de Ven e outro por Ryan Gravenberch, ambos concedidos a território uzbeque após faltas de jogadores holandeses.

As finalizações subsequentes de Otabek Shukurov e Abbosbek Fayzullaev, ambas de fora da área, foram frustradas pelos blocos da defesa neerlandesa, que se manteve bem posicionada. A partida ganhou mais ritmo quando Oston Urunov sofreu uma falta dentro do campo defensivo, mas a jogada foi rapidamente contida. Crysencio Summerville, do Países Baixos, também tentou um disparo de fora da área, porém encontrou a barreira defensiva.

As faltas foram frequentes, com El​dor Shomurodov, Farrukh Sayfiev, Rustam Ashurmatov e até mesmo o defensor holandês Tijjani Reijnders sendo alvos de impedimentos e verbas técnicas, refletindo a intensidade do confronto. Em um momento crucial, Farrukh Sayfiev recebeu um passe em profundidade de Akmal Mozgovoy e finalizou com o pé esquerdo, mas novamente o gol não se concretizou.

O ponto de virada aconteceu na segunda etapa, quando Jakhongir Urozov, do Uzbequistão, cometeu uma falta dentro da grande área que resultou em pênalti para os holandeses. Cody Gakpo, experiente atacante holandês, assumiu a cobrança e, com serenidade, colocou a bola no centro do gol, utilizando o pé direito para garantir o único gol da partida. A cobrança foi decisiva; o árbitro confirmou o lance sem dúvidas, selando o placar final em 1 a 0.

Após o pênalti, Ryan Gravenberch foi derrubado dentro da área, mas a arbitragem não marcou nova penalidade, gerando controvérsia entre os jogadores uzbeques. Nos minutos finais, Tijjani Reijnders teve mais uma oportunidade, tentando finalizar de fora da área com o pé direito após cruzamento de Cody Gakpo, mas a bola foi parada pela defesa.

O jogo terminou com os Países Baixos confirmando a vitória, mantendo sua campanha nas eliminatórias em boa fase, enquanto o Uzbequistão saiu derrotado, mas com desempenho defensivo que gerou elogios. O confronto destacou a importância dos detalhes - faltas, impedimentos e a execução de pênaltis - que, em partidas equilibradas, costumam ser o diferencial para o resultado final





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