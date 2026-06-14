Holanda e Japão se enfrentam na Copa do Mundo com Depay em recuperação física

A partida entre Holanda e Japão pelo Grupo F da Copa do Mundo terá a presença de Memphis Depay, mas o atacante não está 100% fisicamente. Técnico Ronald Koeman fala sobre a importância do jogador e a expectativa para sua evolução durante a competição.

A Holanda enfrenta o Japão neste domingo, 14 de novembro, em partida válida pela fase de grupos da Copa do Mundo. O jogo terá início às 17h, horário de Brasília, no AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos.

O atacante Memphis Depay, camisa 10 e maior artilheiro da história da seleção holandesa, não está em condições físicas ideais para o confronto. Depay ficou duas meses afastado dos gramados no primeiro semestre deste ano devido a um estiramento muscular de grau 2 na parte frontal da coxa direita. Após sua recuperação, participou de apenas duas partidas pelo Barcelona e uma pela seleção, mas com poucos minutos em ação.

O técnico Ronald Koeman, que o conhece bem dos tempos de Barcelona, comentou sobre a situação do jogador, destacando sua importância para a equipe. Koeman afirmou que Depay tem melhorado gradualmente, mas ressaltou que ele precisa alcançar a melhor forma possível para contribuir efetivamente durante a competição. O treinador reforçou que o atacante é uma peça fundamental nos planos da equipe e sua presença pode ser decisiva para o sucesso holandês no torneio.

Depay é esperado para ganhar minutos progressivamente ao longo do jogo, com a possibilidade de se tornar titular nas próximas partidas, dependendo de sua evolução física. No esquema ofensivo da Holanda, Depay deve atuar ao lado de Summerville, do West Ham, e Cody Gakpo, do Liverpool, formando um trio veloz e criativo.

A expectativa é de que, com o passar dos jogos, o camisa 10 recupere a plena capacidade técnica e física, tornando-se um fator ainda mais determinante para a seleção. A Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo, onde também figuram Suécia e Tunísia, além do Japão. A classificação do grupo promete ser acirrada, e a eficiência do ataque holandês, com Depay em seus melhores dias, será crucial para garantir a vaga nas fases eliminatórias.

A comissão técnica e os jogadores demonstraram otimismo, mas também cautela em relação ao ritmo de jogo do principal artilheiro da história do país





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