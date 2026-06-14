Holanda e Japão empatam em jogo emocionante pela Copa do Mundo

Em partida válida pela fase de grupos, Holanda e Japão empataram em 2 a 2 em jogo emocionante no estádio BBVA, em Monterrey. Com o resultado, o Japão assume a liderança do grupo pelo critério de desempate.

Em um jogo emocionante e cheio de reviravoltas, Holanda e Japão empataram em 2 a 2 em partida válida pela fase de grupos da Copa do Mundo.

A partida, disputada no estádio BBVA, em Monterrey, no México, manteve a tensão até o apito final, com as duas equipes criando chances claras de gol. No primeiro tempo, o equilíbrio predominou, com os holandeses controlando a posse de bola e os japoneses explorando contra-ataques rápidos. A Holanda assustou logo no início, com Gakpo recebendo livre dentro da área, mas chutando para fora. O Japão respondeu com Nakamura finalizando de pé direito após escanteio, também mandando por cima.

Nos minutos finais da primeira etapa, Ueda invadiu a área e acertou a rede pelo lado de fora, enganando a torcida. Na segunda etapa, a Holanda voltou mais ofensiva e usou sua principal arma, a bola aérea, para abrir o placar. Aos cinco minutos, Gravenberch cruzou para Van Dijk, que subiu sozinho e cabeceou para marcar.

No entanto, o Japão reagiu rapidamente. Em jogada rápida, Nakamura bateu da entrada da área, a bola desviou em Van Hecke e enganou o goleiro Verbruggen, decretando o empate. O equilíbrio durou pouco. Sete minutos depois, novo passe de Gravenberch encontrou Sumerville, que cortou para o meio e finalizou com categoria, colocando a Laranja Mecânica na frente novamente.

Nos minutos finais, o Japão explorou novamente as jogadas aéreas e conseguiu o empate. Ogawa cabeceou e contou com um desvio de Kamada, que completou para o gol, definindo o placar final em 2 a 2. Com o resultado, o Japão assume a liderança do grupo, com a mesma pontuação da Holanda, mas à frente pelo critério de desempate (menos cartões amarelos). A Suécia e a Tunísia, as outras duas equipes do grupo, se enfrentariam ainda na noite da partida.

Os próximos compromissos são: Holanda contra Suécia no sábado (20), às 14h, no NRG Stadium, em Houston, Texas; e Tunísia contra Japão no domingo (21), à 1h, no mesmo estádio BBVA, em Monterrey





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