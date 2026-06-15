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Holanda e Japão empatam em amistoso equilibrado; duelo serve de termômetro para Brasil

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Holanda e Japão empatam em amistoso equilibrado; duelo serve de termômetro para Brasil
Amistoso InternacionalSeleção HolandesaSeleção Japonesa
📆6/15/2026 12:48 AM
📰JornalOGlobo
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Em jogo amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, Holanda e Japão empataram por 2 a 2 em Dallas, com gols de Van Dijk, Summerville, Nakamura e Kamada. O confronto foi marcado por equilíbrio e pode indicar possíveis desafios para o Brasil.

No amistoso internacional realizado em Dallas, Estados Unidos, as seleções da Holanda e do Japão protagonizaram um confronto equilibrado que terminou em 2 a 2.

O jogo, que serve como preparação para a Copa do Mundo de 2026, chamou a atenção por ser um possível termômetro para a Seleção Brasileira, já que ambas as equipes integram o grupo F e podem cruzar o caminho do Brasil em uma eventual segunda fase. O duelo, disputado no AT&T Stadium, foi marcado por um primeiro tempo amarrado, com poucas chances claras de gol, e um segundo tempo eletrizante, com quatro gols e alternância no placar.

A Holanda abriu o marcador logo aos cinco minutos da etapa final, com o zagueiro Van Dijk, conhecido por sua impulsão e precisão nas bolas aéreas, aproveitando um cruzamento de Gravenberch para cabecear no canto direito, sem chances para o goleiro Suzuki. A vantagem, porém, durou pouco. O Japão respondeu rapidamente: Nakamura arriscou um chute de fora da área que desviou em Van Hecke e enganou o goleiro Verbruggen, empatando a partida.

A Holanda não se abateu e, em mais alguns minutos, Summerville recolocou os europeus à frente com um chute potente de fora da área, após cortar para o meio. A partir daí, a seleção laranja adotou uma postura mais conservadora, tentando administrar o resultado e garantir a liderança do grupo, que ainda conta com Suécia e Tunísia.

No entanto, o Japão mostrou resiliência e, nos minutos finais, cresceu na partida. Com mais posse de bola e circulando a área adversária, os asiáticos buscaram o empate com insistência. Aos 43 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Ogawa cabeceou e Kamada desviou a bola no meio do caminho, mandando para o fundo das redes. O placar final de 2 a 2 refletiu o equilíbrio do confronto, com ambas as seleções tendo momentos de domínio.

Destaque para a entrada de Memphis Depay, agora jogador do Corinthians, que se tornou o primeiro atleta de um clube brasileiro a atuar por uma seleção europeia em uma Copa do Mundo. No entanto, o atacante teve atuação discreta, não conseguiu finalizar e ainda recebeu cartão amarelo após um choque com Taniguchi.

Com o empate, Holanda e Japão somam um ponto cada no grupo F e aguardam o resultado do confronto entre Suécia e Tunísia para saber sua posição ao final da primeira rodada. Os holandeses voltam a campo no sábado (20) contra os suecos, em Houston, enquanto o Japão enfrenta os tunisianos no domingo (21), em Monterrey.

O amistoso em Dallas deixou claro que nenhum dos adversários será fácil para o Brasil, e que o equilíbrio promete ser a tônica do grupo

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