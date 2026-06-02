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Holanda e Argélia se enfrentam em amistoso antes da Copa do Mundo

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Holanda e Argélia se enfrentam em amistoso antes da Copa do Mundo
HolandaArgéliaCopa Do Mundo
📆6/2/2026 2:35 PM
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O amistoso entre Holanda e Argélia é um teste importante para as equipes antes da Copa do Mundo. A Holanda, sétima no ranking da Fifa, está invicta há dez jogos, enquanto a Argélia retorna ao Mundial após 12 anos de ausência.

A Holanda recebe a Argélia nesta quarta-feira, no Stadion Feyenoord, em Rotterdam, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O duelo inaugura o histórico entre as duas seleções no futebol internacional e chega em um momento de ajustes finais antes do torneio.

Os Países Baixos, sétimos no ranking da Fifa, estão invictos há dez jogos sob o comando de Ronald Koeman. A Argélia, por sua vez, retorna ao Mundial depois de 12 anos de ausência, desde 2014 no Brasil. Confira os palpites do Lance para a partida em Rotterdam e também outras análises da partida. A Holanda encerrou a fase de qualificação europeia na liderança do Grupo G, com 20 pontos em oito jogos.

Foram seis vitórias, dois empates, 27 gols marcados e apenas quatro sofridos. A campanha reforçou a consistência da equipe de Ronald Koeman antes da Copa do Mundo, onde enfrentará Japão, Suécia e Tunísia pelo Grupo F. Os únicos tropeços vieram nos dois duelos contra a Polônia, ambos empatados por 1 x 1, em Varsóvia e em Rotterdam.

Nos demais seis jogos, a seleção foi dominante, com destaque para o 8 x 0 sobre Malta e as vitórias por 4 x 0 sobre Finlândia e Lituânia. Na janela de março, a Holanda ainda venceu a Noruega por 2 x 1 e empatou com o Equador por 1 x 1. O amistoso desta quarta-feira é o penúltimo compromisso holandês antes do Mundial.

Koeman usa a Data Fifa para testar variações e reintegrar atletas que retornaram de lesão, como Memphis Depay e Jurrien Timber. O De Kuip também pesa no contexto. O estádio de Rotterdam é historicamente favorável aos Países Baixos, que perderam poucas vezes no local desde 1990. Em véspera de Copa, esse ambiente ajuda a criar confiança para uma equipe que deve iniciar o amistoso com formação próxima da ideal.

A Argélia volta ao palco mundial pela quinta vez e tenta chegar à Copa com sinais de estabilidade. Vladimir Petkovic conduziu a equipe ao primeiro lugar do Grupo G das eliminatórias africanas, com apenas uma derrota em dez rodadas. O único revés ocorreu contra a Guiné, ainda na terceira rodada. As amostras recentes mostram versões diferentes da seleção argelina.

Na goleada por 7 x 0 sobre a Guatemala, em março, a equipe exibiu capacidade ofensiva quando encontra espaços. Quatro dias depois, no empate sem gols com o Uruguai, sustentou a organização defensiva durante os 90 minutos e reforçou a marca de cinco clean sheets nos últimos sete jogos. No Grupo J da Copa do Mundo, a Argélia enfrentará Argentina, Áustria e Jordânia. A chave exige competitividade imediata, especialmente contra os europeus e contra a Jordânia.

Por isso, o amistoso em Rotterdam funciona como teste de alto nível para medir o real estágio da equipe antes do torneio. O amistoso desta quarta-feira inaugura o histórico entre Holanda e Argélia no futebol masculino de seleções. As equipes nunca se enfrentaram em competições oficiais nem em amistosos registrados anteriormente. A ausência de confrontos diretos se explica pelas trajetórias distintas no calendário internacional.

A Holanda disputa competições e eliminatórias no contexto europeu, enquanto a Argélia concentra seus compromissos nas eliminatórias africanas e na Copa Africana de Nações. Sem retrospecto direto, o momento atual das equipes ganha ainda mais peso na análise. A Holanda chega com melhor ranking, maior sequência invicta e elenco mais consolidado. A Argélia, por outro lado, apresenta organização defensiva recente e jogadores capazes de criar perigo em transições

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