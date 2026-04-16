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Hipopótamos de Pablo Escobar: Mutação Genética e Rejeição Internacional Desafiam Controle na Colômbia

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Hipopótamos de Pablo Escobar: Mutação Genética e Rejeição Internacional Desafiam Controle na Colômbia
HipopótamosPablo EscobarColômbia
📆4/16/2026 10:14 AM
📰RevistaEpoca
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Um rebanho de hipopótamos introduzido ilegalmente na Colômbia por Pablo Escobar na década de 1980 se tornou uma espécie invasora com problemas genéticos. A rejeição internacional de alguns países em receber os animais, combinada com o alto custo e os riscos associados a campanhas de esterilização e sacrifício, complica os esforços do governo colombiano para controlar sua proliferação descontrolada.

A enigmática herança de Pablo Escobar na Colômbia se manifesta de forma surpreendente e desafiadora nos rios e lagos do país: uma população crescente de hipopótamos , outrora símbolos exóticos de um zoológico particular, agora se tornou uma espécie invasora com sérias complicações genéticas, gerando rejeição internacional e dilemas éticos para as autoridades ambientais.

Introduzidos na década de 1980 em um capricho do notório narcotraficante, um pequeno grupo de quatro hipopótamos prosperou descontroladamente, descendendo e se espalhando pela região do Magdalena Medio. O que começou como uma excentricidade de um homem poderoso evoluiu para uma crise ecológica e de manejo animal, forçando o governo colombiano a considerar medidas drásticas para conter a proliferação desses gigantes aquáticos.

O principal obstáculo no plano de contenção tem se revelado a própria natureza desses animais, descendentes de um rebanho que chegou à Colômbia em 1980, parte do extravagante zoológico da Hacienda Nápoles, antiga propriedade de Escobar. Uma mutação genética significativa, resultante da endogamia e da falta de predadores naturais, tornou os hipopótamos colombianos geneticamente distintos e, para alguns países, inaceitáveis.

A ministra do Meio Ambiente, Irene Vélez, confirmou que essa característica genética tem sido o motivo pelo qual várias nações recusaram a oferta de receber alguns dos exemplares, uma estratégia que visava a realocação como alternativa ao controle populacional mais severo. Essa rejeição internacional adiciona uma camada de complexidade a um problema já intrinsecamente difícil, onde as opções de manejo são limitadas e carregadas de custos financeiros e riscos operacionais.

Atualmente, estima-se que existam cerca de 200 hipopótamos na Colômbia, uma população que, se não controlada, pode saltar para impressionantes 500 indivíduos até 2030. A presença desses animais desestabiliza os ecossistemas nativos, competindo por recursos com a fauna local e alterando a dinâmica ambiental.

Diante desse cenário, o governo colombiano lançou um plano ambicioso que contempla tanto o sacrifício quanto a esterilização de aproximadamente 80 hipopótamos. No entanto, ambas as abordagens são proibitivamente caras e arriscadas. O custo estimado para o sacrifício de cada animal gira em torno de US$ 14 mil, enquanto a esterilização, um procedimento complexo e invasivo, pode custar cerca de US$ 10 mil por exemplar e acarreta riscos significativos, incluindo a possibilidade de reações alérgicas fatais à anestesia, tanto para os animais quanto para os veterinários envolvidos.

As autoridades planejam iniciar essas operações no segundo semestre de 2026, um cronograma que reflete a magnitude dos desafios logísticos e financeiros envolvidos em lidar com a legado selvagem de um dos criminosos mais infames da história

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