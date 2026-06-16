Hezbollah arrasta Líbano para conflito regional

O Hezbollah arrastou o Líbano para o conflito regional em 2 de março, lançando foguetes contra Israel em represália à morte do então líder supremo iraniano, Ali Khamenei, nos ataques israelenses-americanos que desencadearam as hostilidades. Israel respondeu com ataques aéreos e uma invasão terrestre que, segundo o Líbano, matou mais de 3.700 pessoas e deslocou mais de um milhão.

O Hezbollah arrastou o Líbano para o conflito regional em 2 de março, lançando foguetes contra Israel em represália à morte do então líder supremo iraniano, Ali Khamenei, nos ataques israelenses-americanos que desencadearam as hostilidades.

Israel respondeu com ataques aéreos e uma invasão terrestre que, segundo o Líbano, matou mais de 3.700 pessoas e deslocou mais de um milhão. Uma fonte oficial disse à AFP que "o Líbano não foi informado dos termos do acordo nem da duração do cessar-fogo". O presidente do parlamento libanês, Nabih Berri, aliado do Hezbollah, agradeceu a Washington e Teerã por sua "insistência em incluir (...

) uma cláusula essencial e vinculativa sobre o fim da agressão israelense contra todo o Líbano". O Hezbollah não reivindicou a autoria de nenhum novo ataque contra Israel na segunda-feira. As informações que circulam sobre o pacto não mencionam uma retirada israelense do sul do Líbano, e o Ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou nesta segunda-feira que suas tropas permanecerão indefinidamente no país vizinho.

Karim Bitar, professor de estudos do Oriente Médio no Sciences Po, em Paris, observou que "o acordo não parece envolver Israel, o que, no curto prazo, significa que não é parte" do acordo.

"Uma retirada israelense do sul do Líbano é altamente improvável", acrescentou. As forças israelenses controlam uma faixa de território libanês ao longo de sua fronteira.

"Dezenas de milhares de soldados israelenses" estão no sul do Líbano, onde ocupam posições fixas, embora o Hezbollah ainda mantenha presença na região, segundo a fonte. "Esta é a maior incursão desde a retirada israelense em 2000", acrescentou a fonte, referindo-se à retirada anterior de Israel após 20 anos de ocupação. O Hezbollah afirma ter enviado reforços ao sul do rio Litani, 20 km ao norte da fronteira com Israel, após o início da guerra.

Segundo um acordo de 2024 que pôs fim a um conflito anterior, o Hezbollah deveria retirar seus combatentes daquela área. Washington pressionou o Líbano para desarmar o Hezbollah, mas o acordo não menciona os combatentes.

"O Irã não parece ter se comprometido a encerrar seu apoio e financiamento ao Hezbollah", de acordo com Bitar.

Ambulâncias são cercadas por pessoas na entrada do Centro Médico da Universidade Americana de Beirute, em 17 de setembro de 2024, após explosões de pagers em várias áreas dominadas pelo Hezbollah em todo o Líbano - Foto: Anwar AMRO / AFP Amigos e familiares caminham em direção a hospital em Beirute, no Líbano, para onde feridos foram transportados em 17 de setembro de 2024 - Foto: Anwar AMRO / AFP Após explosões de pagers em Beirute, no Líbano, soldados do exército libanês fazem guarda enquanto ambulância transporta feridos - Foto: Anwar AMRO / AFP Soldados do exército libanês fazem guarda em Beirute, em 17 de setembro de 2024, após explosões atingirem locais em várias áreas dominadas pelo Hezbollah em todo o Líbano - Foto: Anwar AMRO / AFP O Ministro da Saúde do Líbano, Firass Abiad, fala com repórteres no Aeroporto Internacional de Beirute, em 18 de setembro de 2024 - Foto: Fadel ITANI / AFP Parentes vivem o luto pela morte de Fatima Abdallah, menina de 10 anos que foi morta após centenas de dispositivos de comunicação explodirem no Líbano - Foto: AFP Soldados do exército libanês fazem guarda enquanto uma ambulância chega após a explosão de um pager ser relatada durante o funeral de vítimas do ataque sofrido no dia anterior - Foto: Fadel ITANI / AFP Pessoas em luto acompanham caixão de vítima de uma das explosões de pagers ocorridas no Líbano, no dia 17 de setembro de 2024 - Foto: Anwar AMRO / AFP Mulher carrega bandeira do Hezbollah durante funeral de pessoas mortas durante explosões quase simultâneas de pagers no Líbano, ocorridas no dia 17 de setembro de 2024 - Foto: Anwar AMRO / AFP Combatentes do Hezbollah carregam caixões de pessoas mortas após explosões de pagers no Líbano, ocorridas em 17 de setembro de 2024 - Foto: Anwar AMRO / AFP O especialista militar Riad Kahwaji afirmou que "o Hezbollah não concordará em depor as armas, e a crise se arrastará".

Ele previu que isso poderia levar à instabilidade política e até mesmo a distúrbios, "especialmente agora que o Hezbollah acredita ter saído vitorioso deste acordo por meio do Irã". O Líbano está incluído no acordo entre EUA e Irã, mas o Hezbollah não concordou em depor as armas e a crise se arrastará. A crise pode levar à instabilidade política e até mesmo a distúrbios no Líbano.

O Hezbollah acredita ter saído vitorioso do acordo e isso pode levar a mais violência e instabilidade no país. O Líbano está incluído no acordo entre EUA e Irã, mas o Hezbollah não concordou em depor as armas e a crise se arrastará. A crise pode levar à instabilidade política e até mesmo a distúrbios no Líbano. O Hezbollah acredita ter saído vitorioso do acordo e isso pode levar a mais violência e instabilidade no país





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hezbollah Líbano Israel Irã Conflito Regional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel bombardeia sul de Beirute e deixa três mortos em reduto do Hezbollah | Mundo e CiênciaOfensiva ocorre após lançamento de drones contra território israelense e eleva tensões no Oriente Médio

Read more »

Netanyahu busca reunião urgente com Trump em meio a tensões com Irã e HezbollahO primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está tentando marcar um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após críticas públicas de Trump a ações israelenses em Beirute e divergências sobre negociações com o Irã e o cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano. A reunião deve ocorrer depois da cúpula do G7 na Europa. O governo israelense teme que um acordo entre Washington e Teerã reduza a pressão econômica sobre o Irã sem abordar preocupações de segurança.

Read more »

EUA x Irã: Ataques entre Israel e Hezbollah continuam apesar de acordoAções mútuas ocorrem em meio a pedidos de trégua e críticas do governo americano sobre ataques

Read more »

Análise: Acordo entre EUA e Irã era momento que Netanyahu mais temiaMemorando de entendimento entre os países pode gerar novas restrições à capacidade de Israel de combater o Hezbollah

Read more »