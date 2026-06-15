Hemonúcleo de São Gonçalo celebra Dia Mundial do Doador de Sangue com café da manhã para voluntários

Hemonúcleo de São Gonçalo promove ação de agradecimento aos doadores, reforçando a importância da doação regular de sangue para a rede municipal de saúde. A unidade também divulgou requisitos e horários de funcionamento.

São Gonçalo : Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no domingo, 14 de junho, o Hemonúcleo de São Gonçalo , localizado no bairro Zé Garoto, organizou um café da manhã especial para os voluntários que compareceram à unidade para realizar a doação.

A ação visou homenagear e agradecer aos doadores que ajudam a manter os estoques de sangue essenciais para o atendimento da rede municipal de saúde. O sangue humano é insubstituível e só pode ser obtido por meio da doação voluntária, tornando a participação regular da população fundamental. O Hemonúcleo de São Gonçalo abastece todos os hospitais públicos municipais, possibilitando a realização de cirurgias de emergência e eletivas, além de diversos procedimentos médicos que dependem de transfusões sanguíneas.

Entre os doadores presentes estava Débora Rodrigues, de 41 anos. Natural da Bahia, ela relatou que já fez oito doações desde que se estabeleceu no Rio de Janeiro e destacou a facilidade de realizar o procedimento em São Gonçalo. Desde que cheguei ao Rio de Janeiro, encontrei no Hemonúcleo de São Gonçalo um lugar de fácil acesso e com uma equipe muito acolhedora. Já fiz oito doações e pretendo continuar contribuindo.

Como profissional da saúde, sei o quanto uma bolsa de sangue pode fazer a diferença na vida de alguém. Doar é um gesto simples que salva vidas e que deveria fazer parte da rotina de mais pessoas, afirmou. Para doar sangue, não é necessário estar em jejum. A recomendação é evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores.

O voluntário deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária autorização dos pais ou responsáveis legais, acompanhada de uma cópia autenticada do documento de identidade do responsável.

Outras exigências incluem não apresentar processos inflamatórios, não ter realizado tatuagens ou colocado piercings nos últimos seis meses, não estar gripado e não possuir doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatite, HIV/aids e HTLV. Também não podem doar pessoas que tiveram hepatite após os 11 anos de idade, doença de Chagas, malária ou que façam uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições adicionais se aplicam a indivíduos com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

A diretora-geral do Hemonúcleo de São Gonçalo, Luiza Pereira, ressaltou a importância de ações que valorizem os doadores e fortaleçam a cultura da doação voluntária. Datas como o Dia Mundial do Doador de Sangue são importantes para reconhecermos aqueles que dedicam um pouco do seu tempo para salvar vidas. Queremos que cada doador se sinta acolhido, respeitado e bem recebido em nosso espaço.

Esse cuidado é fundamental para incentivar o retorno desses voluntários e garantir que os estoques de sangue permaneçam abastecidos durante todo o ano, destacou. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona na Alameda Pio XII, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, exceto em feriados e pontos facultativos. A unidade também abre no primeiro sábado de cada mês, de 8h às 12h





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