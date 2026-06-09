Helicóptero dos EUA cai no Estreito de Ormuz e Trump evita ataque israelita ao Irã

A queda de um helicóptero militar americano perto do Estreito de Ormuz e o subsequente resgate dos dois tripulantes ocorrem em meio a escaladas de tensão entre Irã e Israel, com os Estados Unidos desempenhando papel de mediação para evitar uma retaliação israelita.

Um helicóptero do Exército dos Estados Unidos caiu perto do Estreito de Ormuz na segunda-feira (8) e seus dois tripulantes foram resgatados em segurança, informou o The New York Times, citando duas pessoas com conhecimento do incidente.

Não ficou imediatamente claro se o helicóptero foi abatido por fogo iraniano, se sofreu uma falha mecânica ou se encontrou algum outro problema, acrescentou o relatório. Nesta terça-feira (9), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os pilotos de um helicóptero foram resgatados e "estão bem". Falando na pista do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, antes de retornar a Washington, Trump disse que "ninguém ficou ferido".

O governo divulgará um relatório ainda nesta terça-feira, acrescentou ele. Israel estava se preparando para um ataque significativo contra o Irã nesta segunda-feira, quando Trump ligou para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. A intervenção de Trump parece ter funcionado. Netanyahu anunciou em seguida que Israel suspendeu os ataques ao Irã por enquanto.

Esse teria sido o segundo telefonema de Trump para Netanyahu em questão de horas; em uma conversa anterior, Trump também orientou o líder israelense a recuar nos ataques em resposta à série de mísseis que o Irã disparou contra Israel





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