Helicóptero cai em concessionária de veículos no Rio de Janeiro e provoca incêndios e explosões

Um helicóptero de pequeno porte caiu em uma concessionária de veículos na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, provocando incêndios em carros e uma série de explosões. O acidente ocorreu às 9h deste domingo, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ainda não há informações sobre vítimas ou a causa da queda.

Um helicóptero de pequeno porte caiu em uma concessionária de veículos na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, provocando incêndios em carros e uma série de explosões .

O acidente ocorreu às 9h deste domingo, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ainda não há informações sobre vítimas ou a causa da queda. O trânsito está interrompido na pista lateral da avenida, e a CET-Rio está no local para coordenar o tráfego. O Quartel de Bombeiros do Recreio foi acionado, às 9h da manhã deste domingo, para uma ocorrência de queda de helicóptero na Avenida das Américas, na altura do acesso para o posto 12 da praia.

Segundo informações iniciais, a aeronave de pequeno porte teria caído no pátio de uma concessionária de veículos, o que provocou incêndio em carros no local. Nas redes sociais, moradores do entorno contam que uma série de explosões foram ouvidas após a queda. As publicações mostram ainda uma forte fumaça preta na área do acidente.

O Centro de Operações Rio chamou a atenção dos motoristas na internet, para interdição na pista lateral da Avenida das Américas, na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Santa Cruz. A CET-Rio foi acionada para coordenar o trânsito no local, que tem retenções nesta manhã





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