Helicóptero Apache do Exército dos EUA cai perto do Estreito de Ormuz, tripulantes são resgatados ilesos

Um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos caiu próximo ao Estreito de Ormuz, com os dois tripulantes sendo resgatados com segurança. O presidente Donald Trump afirmou que um relatório será divulgado e mencionou um possível acordo de paz iminente, enquanto a imprensa norte-americana revela conversas telefônicas entre Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que buscaram conter a escalada de conflito entre Irã e Israel.

Um helicóptero Apache modelo AH-64 do Exército dos Estados Unidos caiu perto do Estreito de Ormuz nesta segunda-feira (8), conforme informou inicialmente o jornal The New York Times.

Os dois tripulantes a bordo foram resgatados com segurança e passam bem, de acordo com declarações do presidente Donald Trump, que mencionou a emissão iminente de um relatório sobre o ocorrido. A causa da queda está sob investigação, e este seria o primeiro helicóptero Apache perdido pelos EUA durante a guerra no Oriente Médio, que já perdura desde 28 de fevereiro. Anteriormente, o exército norte-americano já havia sofrido perdas de drones na região.

Em meio a esse incidente, o foco também se volta para a diplomacia de crise entre Irã e Israel. O presidente Trump, antes de retornar à Casa Branca após comparecer a um jogo da final da NBA em Nova York, expressou otimismo em relação a um acordo de paz, afirmando que ele está na 'fase final' e que poderia ser consolidado em 'dois ou três dias'.

'Estamos na fase final do que será um acordo muito, muito bom', declarou o presidente. Uma reportagem do site Axios revelou ainda que Trump telefonou para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na noite de domingo (7), horas depois de o Irã ter lançado mísseis contra território israelense, advertindo-o de que poderia 'ficar por conta própria' caso optasse por uma retaliação em larga escala.

A conversa teve um tom menos tenso que um diálogo anterior entre os dois, quando Trump supostamente chamou Netanyahu de 'completamente louco'. Ainda segundo a imprensa norte-americana, a Casa Branca conseguiu 'de última hora' impedir um ataque em grande escala de Israel contra o Irã, que envolveria dezenas de jatos. Apesar do aviso, Netanyahu reteve contra o Irã ainda no domingo, mas a ação foi pontual.

Na segunda-feira (8), ambos os países suspenderam os ataques mútuos, mas mantiveram a postura ameaçadora. O contexto da frágil trégua entre os dois países, na qual os EUA também estão envolvidos, segue delicado





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