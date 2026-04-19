Hamburgueria em Ribeirão Preto é Investigada por Oferecer Salários Maiores a Mulheres que Usassem Decotes e Roupas Justas

Uma hamburgueria em Ribeirão Preto (SP) é investigada pela Polícia Civil e Ministério Público do Trabalho após denúncias de que o estabelecimento oferecia salários mais altos para candidatas a vagas de atendente que concordassem em usar decotes e calças legging marcando as partes íntimas. O processo seletivo é considerado abusivo e as vítimas relatam constrangimento e desrespeito.

Uma hamburgueria em Ribeirão Preto (SP) está sob investigação após denúncias de importunação sexual e assédio durante processos seletivos para contratação de funcionárias. O estabelecimento, chamado Oliveira Burguer, recém-inaugurado na Avenida do Café, teria oferecido salários mais altos para candidatas que concordassem em usar roupas com decotes e calças legging que marcassem as partes íntimas. O dono do local foi identificado como Rafael Oliveira.

O caso veio à tona após uma adolescente de 17 anos procurar a polícia para denunciar a situação. Recentemente, uma mulher de 23 anos também relatou ter vivenciado o mesmo constrangimento, sentindo-se desrespeitada e invadida pela proposta. Segundo as vítimas, a justificativa apresentada pelo recrutador era que a exposição do corpo das funcionárias ajudaria a atrair mais clientes. As candidatas, inicialmente atraídas pela promessa de um emprego fixo como atendente, descobriam nas primeiras interações por mensagem que o aumento salarial estava condicionado a aceitar o uso de vestimentas mais reveladoras. Essas abordagens transformaram a conduta da empresa em alvo de investigações por parte da Polícia Civil e do Ministério Público do Trabalho (MPT), que instaurou um processo para apurar os fatos. O método de recrutamento utilizado pela hamburgueria envolvia anúncios em grupos de WhatsApp voltados para pessoas em busca de emprego. As mensagens iniciais eram genéricas, mencionando apenas que se tratava de um trabalho fixo para mulheres sem necessidade de experiência. Para obter mais detalhes, as interessadas precisavam enviar uma mensagem privada para um número de WhatsApp. Era nesse contato direto que o responsável pela contratação apresentava as condições salariais atreladas ao uso de roupas específicas. As propostas salariais, às quais a imprensa teve acesso, revelavam a disparidade. Para a mesma função, que incluía atendimento ao público, operação de caixa e limpeza, havia duas opções de remuneração. Em um dos casos, o salário de R$ 90 por seis horas de trabalho poderia dobrar para R$ 180 mediante a aceitação das condições de vestimenta. Em outra situação, um salário base de R$ 1.300 poderia ascender a R$ 1.700. Em uma troca de mensagens com a candidata de 17 anos, o recrutador justificou a oferta, alegando que observou que funcionárias com decotes e calças justas atraíam mais clientes, justificando assim um pagamento superior. Ele chegou a afirmar em uma mensagem que "a mulher com um decote, mostrando, uma calça legging mais marcando (risos), chama muito mais cliente, atrai muito o público". As vítimas que se manifestaram detalharam a experiência. A adolescente de 17 anos, interessada em uma vaga freelancer, foi questionada sobre sua idade e, mesmo informando ser menor de idade, recebeu a proposta de aumento salarial condicionada ao uso de roupas curtas e decotes. Além disso, o recrutador chegou a solicitar fotos do corpo da jovem. Profundamente abalada, ela relatou a situação aos pais, que registraram um boletim de ocorrência por importunação sexual. Ela expressou seu choque e indignação: "Eu fiquei muito em choque com isso tudo. É muito triste ver isso acontecendo com a gente". A outra denunciante, de 23 anos, procurou o estabelecimento há cerca de duas semanas em busca de trabalho. Durante a conversa, foi informada que seu pagamento seria dobrado se usasse calça legging "marcando". Ao perguntar se o termo se referia a evidenciar as partes íntimas, recebeu uma resposta afirmativa do recrutador, o que a levou a recusar a oferta imediatamente. Ela declarou: "Eu precisei confirmar para ter certeza sobre o que era marcar, porque desacreditei. Me senti desrespeitada e invadida". Os casos seguem em apuração pelas autoridades competentes, com o objetivo de coibir práticas de assédio e garantir um ambiente de trabalho seguro e digno





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