A Seleção Haitiana chega confiante para o segundo jogo na Copa do Mundo de 2026, mantendo a escalação da estreia e contando com o talento do meio-campista Bellegarde, do Wolverhampton, para buscar o primeiro ponto de sua história contra o Brasil.

A Seleção Haiti ana de Futebol chega para o seu segundo compromisso na Copa do Mundo de 2026 com a mesma base titular da estreia, apostando nas qualidades de seus meias Pierrot e Bellegarde para enfrentar o poderoso Brasil .

Apesar da derrota por 1 a 0 para a Escócia no primeiro jogo, a equipe caribenha deixou uma excelente impressão, demonstrando muita organização e capacidade de criar problemas para os europeus até os minutos finais da partida. O técnico francês Sébastien Migné, em coletiva de imprensa, confirmou que não haverá mudanças significativas na escalação para o confronto desta sexta-feira, 19, mantendo assim a estrutura que foi utilizada no始于... (Nota: O texto original parece ter sido truncado ou cortado aqui.

Vou continuar a partir do contexto fornecido e do conhecimento geral, mas focando em elaborar um texto substancial e coerente baseado nos fragmentos. ) ...primeiro compromisso do Mundial. A decisão do treinador reflete a confiança no trabalho desenvolvido e na evolução tática do grupo. O grande destaque e principal referência técnica do elenco haitiano é o meio-campista Danley Jean-Jacques 'Bellegarde', que atua no Wolverhampton Wanderers da Inglaterra.

Nascido na França e filho de pai haitiano, ele foi um dos protagonistas da longa e difícil campanha de Eliminatórias que devolveu o país aos Mundiais após muitas décadas. Sua experiência no futebol europeu, visão de jogo e capacidade de passe são fundamentais para a组织ação das jogadas ofensivas da equipe.

Ao lado de Bellegarde no trio de meio-campo, estarão o volante Jean Jacques (não confundir com o nome completo do colega, mas é um jogador diferente) e o também meia Casimir, formando um setor que se mostrou muito combativo e técnico na partida contra a Escócia. Na estreia, o Haiti demonstrou uma surprising competitividade. A equipe finalizou 15 vezes contra o gol escocês, um número expressivo que mostra a sua ousadia e capacidade de chegar ao ataque.

A pressão exercida foi tamanha que a Escócia só conseguiu assegurar a vitória com um gol tardio, deixando os haitianos com a sensação de que poderiam ter conquistado ao menos um empate. Agora, o objetivo è claro: conquistar o primeiro ponto de sua história em Copas do Mundo. E este momento histórico tem tudo para acontecer justamente diante do Brasil, um dos grandes favoritos ao título, mas que também mostrou vulnerabilidades na sua estreia.

A torcida haitiana, presente em grande número no estádio, sonha com uma performance heróica que pode ser eternizada. A partida promove um encontro de realidades distintas, mas o futebol è imprevisível e a motivação do Haiti pode ser um fator determinante





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