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Haiti já recebeu doações de famosos como Gisele Bündchen e Madonna

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Haiti já recebeu doações de famosos como Gisele Bündchen e Madonna
HaitiCopa Do MundoGisele Bündchen
📆6/19/2026 7:32 AM
📰jornalextra
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O Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo, já recebeu doações de famosos como Gisele Bündchen, Madonna e Sean Penn. Apesar das situações complicadas, o país recebeu ajuda de diversos famosos.

O Haiti , adversário do Brasil na Copa do Mundo, já recebeu doações de famosos como Gisele Bündchen , Madonna e Sean Penn . Apesar das situações complicadas, o país recebeu ajuda de diversos famosos.

Nomes como Angelina Jolie, Brad Pitt, Jim Carrey e Madonna fizeram doações para os moradores. Sean Penn já viajou várias vezes para o país e se tornou embaixador itinerante de lá em reconhecimento a sua ajuda à nação. Em uma dessas viagens, em 2012, ele posou com a presidente do Brasil na época, Dilma Rousseff, que também estava por lá.

Após o terremoto de 2010, famosos se engajaram com o evento 'Hope for Haiti Now', que reuniu vários astros internacionais em prol das vítimas da tragédia. Foram arrecadados cerca de R$ 104 milhões em doações para os moradores atingidos. Madonna, Bono Vox, Sting e Stevie Wonder fizeram apresentações em Nova York, Los Angeles e Londres, com transmissão ao vivo por canais de TV americanos e pela internet.

'O povo haitiano precisa de nossa ajuda, precisa saber que não estão sós', afirmou George Clooney, que chegou a doar US$ 1 milhão. A modelo brasileira Gisele Bündchen enviou US$ 1,5 milhão como ajuda humanitária, assim como Brad Pitt e Angelina Jolie, que decidiram mandar US$ 1 milhão para às vítimas. Madonna também doou, mas uma quantia menor de seus colegas: US$ 250 mil

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Haiti Copa Do Mundo Gisele Bündchen Madonna Sean Penn Doações Ajuda Humanitária

 

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