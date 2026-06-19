Haiti e Brasil: futebol como símbolo de esperança em meio à crise

O artigo relembra o amistoso de 2004 entre Haiti e Brasil, que uniu o país em meio à violência, e analisa os desafios da seleção haitiana atual, que enfrenta gangues, falta de infraestrutura e jogadores dispersos pelo mundo, mas carrega a esperança de um povo.

O futebol tem o poder de unir nações, mas para o Haiti , um amistoso contra o Brasil em 2004 foi muito mais que um jogo.

O jornalista haitiano Pierre Richard Midy recorda a pergunta de amigos estrangeiros: 'Você tem certeza de que os brasileiros estão jogando no Haiti? Parece que os brasileiros estão em casa.

' As ruas estavam tomadas por bandeiras brasileiras, camisas verde-amarelas e rostos pintados. Milhares de haitianos se alinharam nas ruas e subiram em árvores para ver seus ídolos como Ronaldo, Ronaldinho e Roberto Carlos. A paixão pelo futebol brasileiro cresceu ainda mais nas últimas duas décadas, graças ao papel do Brasil em missões de paz, ajuda humanitária e acolhimento de migrantes haitianos.

O Haiti perdeu a partida por 6 a 0, mas o amistoso organizado pela ONU foi mais importante em uma nação insular caribenha dominada por gangues. Midy lembra 'uma atmosfera de paz' e que as gangues pareciam 'prontas para virar a página e cessar o fogo por dois dias'. Este ano, os haitianos têm a rara chance de torcer por sua própria seleção na Copa do Mundo e enfrentar o Brasil novamente.

As ruas foram limpas e bandeiras haitianas foram penduradas com orgulho, enquanto os fãs encontram maneiras criativas de assistir aos jogos em um país com escassez crônica de eletricidade. Grande parte do Haiti está sob controle de gangues e enfrenta uma crise humanitária agravada por desastres naturais, como o terremoto de 2010 que matou mais de 100 mil pessoas. A seleção nacional não joga em casa há cinco anos. O técnico francês Sébastien Migné nunca pisou na ilha.

A maioria dos jogadores nasceu no exterior, e as restrições de viagem aos EUA impostas pelo governo Trump tornam difícil para os torcedores acompanharem a Copa de perto. Duckens Nazon, maior artilheiro da história haitiana, diz: 'Temos muitos jogadores que nunca estiveram no Haiti. Compartilho com eles a realidade do país e a responsabilidade que carregamos. Quando vestimos essa camisa, é mais que uma partida.

Somos a primeira nação negra independente do mundo. Precisamos assumir esse papel.

' Woodensky Pierre é o único atleta da seleção que joga no futebol haitiano. Criado na favela de Cité Soleil, ele atua pelo Violette AC. O estádio do clube, Stade Sylvio Cator, sediou jogos da seleção até ser tomado por gangues há dois anos. O Violette conquistou o campeonato nacional um mês antes da Copa, mas a partida decisiva atrasou devido a tiros.

Woodensky foi convocado por Migné apenas com base em vídeos na internet, já que o técnico não podia vê-lo pessoalmente. Midy explica: 'Esse jogador vem de um dos bairros mais perigosos do Haiti. Ele joga por instinto, porque aprendeu cedo que hesitar pode custar tudo. Ele representa a ideia de que ainda temos talento aqui.

Ele sempre diz: Não estou apenas carregando a bola, estou carregando as esperanças do lugar de onde venho.

' Nazon espera que o exemplo de Woodensky e da seleção inspire a paz. 'Vocês não são obrigados a pegar em armas ou entrar para gangues. Existem muitas formas de sair dessa situação.

' Em 2021, o país mergulhou no caos após o assassinato do presidente Jovenel Moïse. Desde então, não há presidente eleito, e as gangues ampliaram seu poder. Segundo a Anistia Internacional, 5.600 pessoas foram mortas no Haiti só em 2024. A população é de cerca de 11,5 milhões.

O Haiti é o primeiro país caribenho a se classificar para mais de uma Copa do Mundo masculina. Dezesseis dos 26 jogadores nasceram fora do Haiti, em cinco países diferentes, e atuam em 25 clubes de 15 nações. Migné, que foi auxiliar de Camarões em 2022, conseguiu transformar essas peças dispersas em uma equipe coesa. Midy comenta: 'Quando assisto aos jogos do Haiti, não consigo explicar como ele faz isso.

Perguntei a ele, e respondeu: Não sou eu, são os jogadores. Não tenho segredo. Apenas digo para colocarem o coração em campo.





bbcbrasil / 🏆 8. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haiti Brasil Copa Do Mundo Futebol Crise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Depois de ‘parar guerra civil’, Brasil reencontra Haiti na Copa do Mundo |Seleções vão reeditar o emblemático ‘Jogo da Paz’, amistoso que ocorreu em agosto de 2004

Read more »

Copa: adversário do Brasil, Haiti sofre com crise humanitáriaGoverno enfraquecido causou vácuo de poder na ilha, que a submeteu a uma crise sem precedentes. Haiti e Brasil têm conexão profunda, que vai desde ajuda humanitária após terremoto em 2010 até Jogo da Paz em 2004, que parou guerra civil no país.

Read more »

Endrick e mudanças no time: as pistas dadas por Ancelotti para a Seleção Brasileira contra HaitiBrasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada da Copa do Mundo

Read more »

Brasil enfrenta resistência ancestral do HaitiBrasil enfrenta resistência ancestral do Haiti

Read more »