Haiti Declara Luto por Tragédia na Cidadela Henri e Promete Justiça

O governo haitiano decretou três dias de luto após uma debandada fatal na Cidadela Henri, um importante monumento histórico. Sete pessoas foram presas, incluindo policiais municipais, e o governo promete investigação completa e apoio às famílias afetadas.

O governo haitiano decretou luto de três dias, de 14 a 16 de abril, em memória da tragédia que tirou a vida de pelo menos 30 pessoas no sábado, em uma debandada em um dos monumentos históricos mais importantes do país, e prometeu que os autores dos acontecimentos serão levados à justiça para que tudo seja esclarecido. Enquanto isso, a Polícia Nacional anunciou a prisão de sete pessoas, entre elas cinco policiais municipais, como parte das investigações. Durante o período de luto, a bandeira nacional ondulará a meio mastro, em sinal de recolhimento, respeito e unidade nacional, indicou um comunicado, que acrescentou que, neste momento de profunda aflição, o país se inclina com solenidade perante a memória das vítimas e expressa as mais sentidas condolências às famílias afetadas. O governo anunciou hoje que arcará com as despesas funerárias, ao mesmo tempo em que apelou à nação à unidade, à dignidade e ao senso de responsabilidade.

No sábado passado, pelo menos trinta pessoas morreram durante uma debandada na Cidadela Henri, perto de Cap-Haïtien (norte, a segunda cidade do país), uma enorme fortaleza construída no início do século XIX, poucos anos após a independência haitiana da França. De acordo com dados preliminares da direção de Proteção Civil, o local estava lotado de pessoas devido às festividades tradicionais e, em determinado momento, ocorreu uma debandada com inúmeros casos de asfixia e perdas de consciência. As causas dessa tragédia ainda são desconhecidas, enquanto a Justiça e a Polícia estão investigando e, segundo o ministro da Cultura e Comunicação (MCC), Emmanuel Ménard, já se começou a interrogar algumas pessoas. O responsável pelo Instituto de Salvaguarda do Patrimônio Nacional (ISPAN) está no local para realizar as primeiras avaliações e o representante do Executivo na região está coordenando com as autoridades judiciais e policiais para que as investigações preliminares sejam iniciadas, conforme informado no domingo.

As autoridades anunciaram a captura de sete pessoas por este fato trágico. Após as declarações tomadas in situ, sete pessoas foram presas, informou a PNH em sua página no Facebook, acrescentando que os detidos estão sob custódia na delegacia central de Cap-Haïtien, aguardando as medidas legais pertinentes. Entre os detidos estão cinco agentes da Polícia Municipal de Milot, a localidade específica onde se encontra a fortaleza do século XIX - Patrimônio Mundial da Unesco desde 1982 - e dois funcionários do Instituto de Salvaguarda do Patrimônio Nacional (ISPAN) lotados no norte. A polícia garantiu à população que estão sendo realizadas todas as diligências necessárias para esclarecer completamente este trágico acontecimento.

Após a proclamação da independência do Haiti da colônia francesa em 1º de janeiro de 1804, seus novos dirigentes ordenaram a construção de uma imensa fortaleza no Pic Laferrière para proteger a jovem república: a Cidadela Henry, construída a 970 metros de altura, tornando-se um dos melhores exemplos da engenharia militar do início do século XIX, segundo informações da Unesco.

A resposta do governo à tragédia demonstra a determinação em garantir justiça e apoio às vítimas. A investigação em curso e as prisões efetuadas refletem a seriedade com que o governo está tratando o incidente. Além disso, o anúncio de ajuda financeira para os funerais demonstra um compromisso em apoiar as famílias enlutadas. A declaração de luto nacional e o hasteamento da bandeira a meio mastro são gestos simbólicos de respeito e solidariedade, que visam unir a nação em um momento de dor e pesar. A colaboração entre diferentes entidades governamentais, como a Polícia Nacional, a Proteção Civil e o Ministério da Cultura, mostra um esforço coordenado para lidar com as consequências da tragédia e prevenir futuras ocorrências semelhantes. A rápida resposta das autoridades, tanto na investigação quanto no apoio às famílias, é crucial para restaurar a confiança da população e demonstrar que o governo está comprometido em proteger seus cidadãos e preservar o patrimônio cultural do país. A atenção dada à investigação das causas da debandada, e a identificação de possíveis responsáveis, é essencial para garantir que a justiça seja feita e para evitar que tragédias como essa se repitam no futuro. O incidente serve como um lembrete da importância de medidas de segurança em locais com grande concentração de pessoas, especialmente durante eventos e celebrações.





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