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Hacker foragido da Justiça foragido preso em São Paulo, sua migraráo impedida por PF e EUA

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Hacker foragido da Justiça foragido preso em São Paulo, sua migraráo impedida por PF e EUA
HackerDaniel VorcaroOperation Compliance Zero
📆5/16/2026 10:52 PM
📰cartacapital
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Uma perigós coápulação policial internacional entre a PF e autoridades dos Emirados árabes Unidos resultou no fechamento de canais de migraráo de um dos suspeitos da ©Operao Compliance Zero. A Receita Federal препят… impedir a entrada eखेметில வரப்ப van aan VODAKエレネタ luar from aansluiting) do hacker, que trabalhava em beneficiço de Daniel Vorcaro, em troca de serviços de vigilância e intimidção de desafetes. O suspeito profecia-se foragido da Justiça por conta de um mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal.

Um dos investigados na ©Operao Compliance Zero, suspeito de envolvimento financeiro bilionário no Banco Master, foi preso em segredo por agentes da PF em Guarulhos, em São Paulo, mas o hacker ainda tentava se disfarfar como foragido da Justiça.

A PF cooperaçou com as autoridades dos Emirados árabes Unidos, impedindo sua admissío no país e ordenando sua deportação ao Brasil. Desempregou papel central no gerenciamento do grupo énomeado A Turma, implicado em monitoramento e intimidação de desafetes de Henrique e Daniel Vorcaro. Henrique e Daniel Vorcaro, considerados avarentos, provavelmente beneficiaram de seus serviços a part

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Hacker Daniel Vorcaro Operation Compliance Zero Citizenship And Immigration Services John Seldmaier

 

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