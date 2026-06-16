Haaland vale quase dez vezes mais que toda a seleção do Iraque

O atacante norueguês Erling Haaland, com valor de mercado de 200 milhões de euros, supera em quase dez vezes o valor total do elenco iraquiano, avaliado em 21 milhões de euros. A disparidade financeira entre as duas seleções é um dos destaques do duelo.

O confronto entre Noruega e Iraque pelas eliminatórias da Copa do Mundo não tem apenas interesses esportivos em jogo. O duelo coloca frente a frente realidades financeiras drasticamente diferentes, evidenciadas pelo valor de mercado dos atletas.

Erling Haaland, a principal estrela norueguesa, marcou dois gols no primeiro tempo e mostrou por que é um dos jogadores mais valiosos do mundo. Com uma avaliação de 200 milhões de euros, equivalente a cerca de 1,18 bilhão de reais, o atacante do Manchester City vale quase dez vezes mais do que todo o elenco convocado pelo Iraque para a partida. Os 26 jogadores iraquianos somam juntos aproximadamente 21 milhões de euros, ou 123 milhões de reais.

Essa disparidade chocante reflete a concentração de riqueza no futebol europeu e a dificuldade de seleções de menor expressão financeira em competir em alto nível. A diferença financeira fica ainda mais evidente quando se compara individualmente. O jogador mais valioso do Iraque é o meia-atacante Ahmed Qasem, que atua pelo Nashville, dos Estados Unidos, e está avaliado em 3,5 milhões de euros, cerca de 20,6 milhões de reais.

Isso significa que o valor de mercado de Haaland é aproximadamente 57 vezes superior ao do atleta iraquiano mais caro. Enquanto Haaland fatura milhões em salários e patrocínios, a média salarial dos jogadores iraquianos é modesta, muitos atuando em ligas menos expressivas. A partida, portanto, não é apenas um teste de habilidade, mas também um retrato das desigualdades estruturais do futebol global. A Noruega, aliás, não depende apenas de Haaland.

A seleção conta com outros nomes de peso, como o meia Martin Ødegaard, avaliado em 65 milhões de euros, e o atacante Jørgen Strand Larsen, com 40 milhões de euros. Somando todos os atletas, o valor total da equipe norueguesa chega a 590 milhões de euros, mais de 3,4 bilhões de reais. Esse montante é mais de 28 vezes superior ao valor do elenco iraquiano.

Para muitos torcedores, ver Haaland em campo já é um espetáculo à parte; mas o duelo também serve como um lembrete das imensas diferenças econômicas que permeiam o esporte. Enquanto a Noruega busca uma vaga na Copa do Mundo com um time repleto de estrelas milionárias, o Iraque luta para se manter competitivo com recursos limitados. O futebol, afinal, não é jogado apenas nos gramados, mas também nos balanços financeiros dos clubes e seleções





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