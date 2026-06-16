Haaland é o jogador mais bem pago do Manchester City, mas fica fora do top 5 mundial por causa da Arábia Saudita

Atacante norueguês renovou contrato até 2024 e lidera os salários no City, porém diferença para craques que foram para a Arábia Saudita é abismal; weekly de Cristiano Ronaldo quase dobra salário mensal de Haaland na Premier League.

O atacante norueguês Erling Haaland , goleador do Manchester City e com contrato renovado até 2024, alcançou um novo patamar salarial que o tornou o jogador mais bem pago de todo o elenco dos Cityzens.

Apesar de sua posição de destaque na Premier League, onde mantém a liderança isolada entre os maiores salários mensais da competição, Haaland não figura entre os cinco maiores salários do futebol mundial devido às cifras astronômicas oferecidas pela Arábia Saudita. A disparidade fica evidente ao comparar os ganhos semanais convertidos para o Real: em termos relativos, o que Cristiano Ronaldo recebe em uma única semana equivale a quase o dobro do salário mensal de Haaland na Inglaterra.

Esse cenário reflete a crescente distorção no mercado financeiro do esporte, onde ligas e clubes de diferentes perfis econômicos operam com escalas salariais cada vez mais díspares. Enquanto a Premier League mantém sua tradição de altos padrões remuneratórios, os investimentos massivos da Arábia Saudita redefiniram os topos da pirâmide, excluindo até mesmo estrelas consagradas como Haaland do seleto grupo dos mais ricos.

A comparação entre o salário semanal de Ronaldo e o mensal de Haaland ilustra de forma gritante como a migração de(atletas) para o Oriente Médio pode representar um salto financeiro sem precedentes, alterando as hierarquias de poder e prestígio no futebol global. Essa corrida por cifras recordes tem impacto não apenas nas carreiras individuais, mas também na dinâmica de transferências, na competitividade das ligas e nas estratégias de planejamento esportivo dos clubes europeus, que precisam equilibrar orçamentos cada vez mais inflacionados com a manutenção de seus elencos.

Além disso, a questão suscita debates sobre a sustentabilidade econômica do futebol e a crescente concentração de riqueza em mercados menos tradicionais, ao mesmo tempo em que atletas como Haaland, mesmo no topo da Inglaterra, veem-se superados por colegas de profissão que optaram por aventuras financeiras em ligas emergentes. O fenômeno também levanta perguntas sobre valores de mercado, poder de marca e a própria noção de sucesso esportivo, que nem sempre se alinha com os ganhos financeiros máximos.

A articulação entre desempenho em campo, apelo comercial e oportunidades salariais tornou-se um campo minado para diretores esportivos, agentes e os próprios jogadores, que precisam navegar entre glória esportiva e segurança financeira em um mercado volátil e cada vez mais polarizado





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