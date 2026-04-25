H&M Inaugura Primeira Loja no Rio de Janeiro e Aposta em Nova Escala de Trabalho

A H&M abre sua primeira loja no Rio de Janeiro, no Shopping RioSul, com 87 funcionários em escala 5x2, buscando consolidar sua marca no mercado brasileiro e oferecer uma experiência de compra diferenciada.

A H&M expande sua presença no mercado brasileiro com a inauguração de sua primeira loja no Rio de Janeiro, localizada no Shopping RioSul, em Botafogo.

Este lançamento representa um marco para a varejista sueca, que busca consolidar sua marca e atender à crescente demanda por moda acessível e de qualidade na região. A nova unidade, com uma área de 1.400 metros quadrados, oferece uma ampla variedade de produtos, incluindo coleções femininas, masculinas e esportivas, atendendo a diversos estilos e necessidades dos consumidores cariocas.

A empresa já planeja a abertura de uma segunda loja na cidade, no Norte Shopping, ainda este ano, expandindo ainda mais sua atuação no estado. Joaquim Pereira, presidente da H&M no Brasil, enfatiza o grande potencial de crescimento do país e a importância de adaptar as estratégias de negócio para atender às particularidades do mercado local. Uma das iniciativas inovadoras adotadas pela empresa é a implementação da escala de trabalho 5x2 para seus 87 funcionários na loja do RioSul.

Essa medida, incomum no setor varejista, que tradicionalmente adota a escala 6x1, visa melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, reduzir a rotatividade e atrair talentos. Pereira reconhece que essa mudança pode gerar um impacto nos custos operacionais, mas acredita que os benefícios a longo prazo, como a retenção de funcionários e a melhoria do clima organizacional, superam os desafios financeiros.

A H&M busca se posicionar como uma empresa que valoriza seus colaboradores e oferece um ambiente de trabalho mais equilibrado e motivador. A empresa também aposta na integração entre os canais físico e online, reconhecendo a importância do e-commerce no comportamento de compra dos brasileiros. Além da expansão no Rio de Janeiro, a H&M planeja adaptar seu mix de produtos de acordo com as preferências dos consumidores locais.

Pereira destaca que a empresa está atenta às tendências do mercado e busca oferecer coleções que atendam às necessidades e desejos dos clientes em cada região do país. A estratégia de expansão da H&M no Brasil inclui a chegada a Porto Alegre, abrangendo diferentes zonas climáticas e diversificando a oferta de produtos.

A empresa se inspira no sucesso alcançado em Portugal, onde possui 20 lojas em um país com 10 milhões de habitantes, demonstrando o potencial de crescimento no mercado brasileiro. A chegada da H&M ao Rio de Janeiro coincide com a expectativa do show da cantora Shakira em Copacabana, gerando um clima de entusiasmo e movimentação na cidade.

Paralelamente, outras notícias em destaque incluem investigações sobre fraude esportiva na Itália, desvio de recursos públicos no Maranhão e um negócio controverso envolvendo a empresa USA Rare Earth e princípios constitucionais brasileiros





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