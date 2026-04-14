Hábitos Saudáveis e Saúde Cardiovascular: Um Pilar Fundamental na Luta Contra o Câncer

📆4/14/2026 9:09 AM
Um estudo recente reforça a importância de hábitos saudáveis e uma boa saúde cardiovascular na prevenção e no prognóstico do câncer. A pesquisa demonstra que indivíduos com melhores indicadores cardiovasculares apresentam menor risco de mortalidade, mesmo após o diagnóstico oncológico. A análise destaca a conexão entre as duas doenças e a importância de uma abordagem integrada, focada no controle dos fatores de risco.

Manter hábitos saudáveis ao longo da vida demonstra ser crucial não apenas na prevenção do câncer , mas também no seu prognóstico. Um estudo publicado em março de 2026 no European Heart Journal, proveniente do estudo Moli-sani, que acompanhou mais de 24 mil participantes por aproximadamente 15 anos, revelou que indivíduos com melhor saúde cardiovascular apresentam menor risco de mortalidade, mesmo após o diagnóstico oncológico.

A análise, que incluiu 779 sobreviventes de câncer, demonstrou que aqueles com pontuação superior em saúde cardiovascular tiveram um risco até 38% menor de falecer por qualquer causa, em comparação com aqueles que exibiam indicadores menos favoráveis. A pesquisa utilizou o índice Life’s Simple 7, criado pela Associação Americana do Coração, para avaliar a saúde cardiovascular, considerando sete pilares fundamentais.

A importância dos sete fatores se estende além da simples somatória dos hábitos; cada ponto adicional na escala está associado a uma redução no risco de óbito por câncer. O oncologista Stephen Stefani, do grupo Oncoclínicas e da Americas Health Foundation, ressalta que os resultados reforçam a evidência clínica, agora com dados robustos de longo prazo. Esses hábitos saudáveis atuam em duas frentes: diminuem a probabilidade de desenvolver câncer e, em caso de ocorrência da doença, aumentam as chances de sobrevida.

A conexão entre a saúde cardiovascular e o câncer não é meramente comportamental, mas também biológica, compartilhando fatores de risco e mecanismos comuns, como a inflamação crônica, que danifica os vasos sanguíneos e cria um ambiente propício para o desenvolvimento de tumores. A pesquisa identificou que um conjunto de fatores, incluindo marcadores inflamatórios, frequência cardíaca e níveis de vitamina D, responde por mais de 50% da relação entre hábitos saudáveis e menor risco de morte, indicando um equilíbrio orgânico mais amplo que beneficia simultaneamente ambas as condições.

A pesquisa também analisou a relação com a vitamina D, demonstrando que níveis mais baixos estão ligados a piores desfechos. No entanto, Stefani alerta para a necessidade de cautela na interpretação, sugerindo que a vitamina D serve mais como um marcador do estado geral de saúde do que como causa direta. A correção isolada de um número em um exame não é suficiente; é essencial atuar sobre os fatores subjacentes que causam o desequilíbrio, como má alimentação, sedentarismo e alterações metabólicas.

A análise da dieta também revelou resultados promissores. Ao substituir o critério alimentar original por um padrão mediterrâneo, rico em frutas, vegetais, peixes e azeite, os efeitos positivos se ampliaram, com redução do risco de morte por doenças cardiovasculares, câncer e outras condições, como doenças neurológicas e respiratórias. Essa abordagem integrada reforça a conexão entre doenças cardiovasculares e câncer, tanto por fatores de risco em comum quanto por mecanismos biológicos.

A cardio-oncologia, que integra o cuidado dessas duas frentes, propõe o controle contínuo dos fatores de risco, ressaltando a importância de hábitos saudáveis não apenas para prevenir o câncer, mas também para aumentar as chances de sobrevivência.

