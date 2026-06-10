Gustavo Tubarão expande negócios para R$ 33 milhões e mantém raízes interioranas

O influenciador mineiro Gustavo Tubarão, com 13 milhões de seguidores, diversificou seu portfólio que inclui app de agronegócio, criação de gado de elite e marcas de vestuário e alimentos. Todos os negócios são ancorados em sua identidade rural e cultural, refletindo uma estratégia de autenticidade que vai além do marketing pessoal.

O influenciador digital mineiro Gustavo Tubarão , conhecido por seu conteúd o autêntico sobre a vida no interior, expandiu significativamente seu portfólio de negócios , que agoratotaliza um valor de mercado avaliado em R$ 33 milhões.

Sua trajetória, que começou nas redes sociais com uma identidade fortemente enraizada na cultura regional, foi o alicerce para a criação de empreendimentos que vão desde marcas de vestuário e alimentos até atuação no agronegócio e tecnologia rural. A plataforma de serviços para o setor, o app 'Tudo pelo Campo', lançado recentemente, já acumula mais de 30 mil downloads, 8.182 cadastros e mais de 4 mil anunciantes ativos, funcionando como um marketplace gratuito que conecta produtores rurais a fornecedores e oportunidades de emprego.

Esse aplicativo, descrito como o primeiro 100% dedicado ao agronegócio no Brasil, é apontado pelo próprio Tubarão como a empreitada que mais lhe tira o sono atualmente. Paralelamente, ele investe em uma operação de gado de elite da raça Nelore, avaliada em R$ 2 milhões, distribuída entre duas propriedades no Sul de Minas, onde também há produção de café e gado de corte.

A escolha pela genética bovina de elite reflete sua paixão de infância pela raça e resolve uma tensão pessoal, pois os animais não são destinados ao abate, permitindo-lhe criar um vínculo afetivo. Outro negócio de sucesso é a marca de vestuário 'Bendizê', que utiliza bordões e referências culturais do interior, preenchendo uma lacuna de representatividade no mercado.

A linha de pão de queijo 'Pão de Queijo da Creuza', em parceria com a Ideal Pan, nasceu da receita da avó do influenciador, figura recorrente em seus vídeos, e já tem distribuição em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e partes de Goiás e São Paulo. Para o futuro, Tubarão planeja expandir a linha de vestuário com peças para uso no campo, ampliando seu alcance geográfico.

Em publicidade, mantém contratos fixos com Sicoob e Volkswagen e faz parcerias pontuais, sempre com curadoria criteriosa que busca autenticidade e conexão com sua identidade. Seu empresário, Pedro Gazzola, CEO da Roda Digital, destaca que o público não enxerga Tubarão como um influenciador que apenas empresta sua imagem, mas como alguém que constrói negócios coerentes com sua essência. A construção de sua identidade digital, no entanto, não foi imediata.

Gustavo Tubarão começou a gravar vídeos no YouTube em 2017, mas só alcançou sucesso em 2020 após migrar para o TikTok e passar a mostrar sua verdadeira rotina no campo, com visitas à avó, consertos de carro e o dia a dia rural. Antes, tentava imitar outros criadores e até um sotaque que não era o seu, o que lhe rendeu apenas 10 mil inscritos em três anos.

Ao abraçar sua mineiridade eregionalismo, seu conteúdo fluiu naturalmente e ele conquistou 13 milhões de seguidores em plataformas como TikTok, Instagram, Facebook e Kwai. Seu sotaque, antes uma insegurança, tornou-se sua marca registrada. Para Tubarão, o dinheiro é uma consequência, e todos os seus negócios são guiados por um sentimento e uma conexão genuína com suas raízes.

A expansão recente inclui também a distribuição de seus produtos em novas regiões e a consolidação de uma presença multiplataforma que mistura entretenimento, empreendedorismo e representação cultural





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