Guillermo Ochoa, de 40 anos, está perto de disputar sua sexta Copa do Mundo e pode igualar recorde de Messi e Cristiano Ronaldo

O goleiro mexicano Guillermo Ochoa, de 40 anos, está prestes a disputar sua sexta Copa do Mundo, potencialmente ao lado de ícones como Messi e Cristiano Ronaldo. Atualmente jogando no AEL Limassol, do Chipre, Ochoa relembra sua atuação memorável na Copa de 2014, no Brasil, como um divisor de águas em sua carreira. O veterano, que planeja se aposentar após o torneio, valoriza a reputação de 'jogador de Copa do Mundo' e destaca que a competição é a máxima expressão do futebol.
O goleiro mexicano Guillermo Ochoa , de 40 anos, está prestes a disputar sua sexta Copa do Mundo, potencialmente ao lado de ícones como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo .
Atualmente jogando no AEL Limassol, do Chipre, Ochoa relembra sua atuação memorável na Copa de 2014, no Brasil, como um divisor de águas em sua carreira. O veterano, que planeja se aposentar após o torneio, valoriza a reputação de 'jogador de Copa do Mundo' e destaca que a competição é a máxima expressão do futebol, algo que muitos grandes jogadores nunca experimentaram.
A possível convocação para o Mundial de 2026, onde o México será um dos anfitriões, poderia consolidar ainda mais seu legado, colocando-o ao lado de lendas como Matthäus e Buffon no recorde de participações em Copas do Mundo. O goleiro, que já tem cinco mundiais no currículo, elegeu a partida contra o Brasil em 2014 como a melhor de sua carreira, um momento que, segundo ele, mudou sua vida e o projetou internacionalmente.
A expectativa é que Ochoa, caso seja convocado, amplie o recorde de mundiais disputados, igualando-se a Messi e Cristiano Ronaldo, que também devem fazer seus sextos e últimos mundiais por Argentina e Portugal, respectivamente. Além disso, Ochoa reflete sobre sua trajetória na Europa, destacando que foi o primeiro goleiro mexicano a jogar no continente, enfrentando desafios como a questão do passaporte não europeu, que só resolveu aos 37 anos, quando atuou pela Salernitana no Campeonato Italiano.
O goleiro também comenta sobre as críticas que recebe por não ter jogado em grandes clubes, mas enfatiza que sua carreira é marcada por conquistas e momentos históricos, como sua atuação na Copa do Mundo. A possível aposentadoria após o torneio marca o fim de uma era para o goleiro, que deixou sua marca no futebol mexicano e internacional.
A informação sobre a aposentadoria foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano e compartilhada pelo próprio Ochoa em suas redes sociais, onde ele expressou gratidão pela carreira e pela oportunidade de representar seu país em mais uma Copa do Mundo. O veterano também falou sobre a importância de ser lembrado como um 'jogador de Copa do Mundo', algo que ele considera um grande privilégio, já que muitos atletas de alto nível nunca chegaram a disputar a competição.
A expectativa agora é que Ochoa, caso seja convocado, possa encerrar sua carreira com chave de ouro, deixando um legado duradouro no futebol mundial
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