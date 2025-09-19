Águia-pigargo renasce na Espanha: Primeiro filhote marca um novo capítulo na conservação

O nascimento do primeiro filhote de águia-pigargo em Castela e Leão celebra um sucesso na reintrodução da espécie na Espanha, destacando o trabalho do GREFA e o apoio de diversas entidades na preservação da biodiversidade. O projeto, iniciado em 2021, enfrentou desafios e críticas, mas o nascimento do filhote simboliza um passo importante para a recuperação desta ave majestosa.

A imponente águia-pigargo, com uma envergadura que pode alcançar os 2,5 metros, outrora ausente da Península Ibérica desde o final do século XIX, mas ainda presente nos países escandinavos, celebrou um marco histórico na Espanha. Graças ao projeto de reintrodução liderado pelo GREFA (Grupo de Reabilitação da Fauna Autóctone e seu Habitat), o primeiro filhote da espécie nasceu em Castela e Leão.

Este evento representa uma vitória significativa para a biodiversidade espanhola, conforme afirmou Ernesto Álvarez, presidente da entidade conservacionista, evidenciando a importância da recuperação de espécies ameaçadas. O projeto, inicialmente financiado pelo Ministério para a Transição Ecológica, começou em 2021 nas Astúrias e Cantábria. No entanto, após críticas de biólogos e ecologistas, a introdução de novos exemplares foi suspensa, embora as parcerias formadas tenham prosperado e iniciado a reprodução. O pigargo, a maior águia da Europa, enfrentou a extinção na Espanha devido à perseguição, mas agora demonstra sinais de recuperação. O GREFA soltou 25 exemplares nas Astúrias e Cantábria, dos quais 17 ainda estão em monitoramento, formando seis casais. Apesar de os números serem limitados para um país extenso, o sucesso na reprodução indica progresso e a capacidade de adaptação da espécie





Águia-Pigargo Reintrodução Conservação Biodiversidade GREFA

