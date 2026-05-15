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Guia para a segurança imobiliária: como escolher uma construtora confiável

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Guia para a segurança imobiliária: como escolher uma construtora confiável
Construtora ConfiávelSegurança ImobiliáriaCritérios Para Escolha
📆5/15/2026 5:17 AM
📰CNNBrasil
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Este guia fornece quatro pilares para estruturar uma análise eficiente do mercado imobiliário: capacidade de execução e escala, histórico de entregas, regularidade jurídica prévia e transparência e solidez financeira. Além disso, o comprador pode adotar medidas práticas, como usar um checklist rigoroso, visitar empreendimentos entregues e verificar o registro e certidões da construtora.

A aquisição de um imóvel representa um dos maiores investimentos financeiros na vida de uma pessoa, especialmente quando o projeto ainda está na planta. Por isso, antes de assinar o contrato, é fundamental se certificar do nível de confiabilidade da construtora escolhida para proteger o seu patrimônio e garantir a entrega das chaves.

Esse processo é baseado em critérios técnicos, saúde financeira e regularidade jurídica, segundo Rafael Menin, CEO da MRV&CO. Esses fatores reduzem drasticamente os riscos, oferecendo ao cliente a certeza de que o cronograma e o padrão de qualidade serão respeitados

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