Guia Michelin 2026: São Paulo Brilha, Rio de Janeiro Busca Mais Reconhecimento

A edição de 2026 do Guia Michelin revela um cenário contrastante para a gastronomia brasileira. São Paulo celebra novas conquistas com três estrelas, enquanto o Rio de Janeiro mantém suas estrelas existentes, mas busca maior destaque e reconhecimento para seus talentos e estabelecimentos.

A edição de 2026 do Guia Michelin trouxe um sabor agridoce para a gastronomia carioca, com mais sombras do que luzes. A premiação, realizada no icônico Copacabana Palace, emoldurou um cenário de conquistas paulistas e desafios para o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa manteve suas duas estrelas com os renomados Lasai e Oro, e celebrou a primeira estrela do Madame Olympe, um marco para a dupla Claude Troisgros e Jessica Trindade. No entanto, a alegria foi ofuscada pelo brilho de São Paulo , que conquistou duas novas três estrelas, elevando o Brasil ao posto de único país da América Latina com a cotação máxima Michelin. A ausência de novas descobertas e a escassez de Bib Gourmand acenderam um alerta para a necessidade de maior reconhecimento e investimento na cena gastronômica carioca. A festa, embora elegante e prestigiada, deixou um gostinho de quero mais para os amantes da culinária do Rio.

Apesar das conquistas individuais, como o prêmio de melhor serviço para Raphael Zanon do Casa 201 e o de jovem chef para Pedro Corona do Koral, a representação carioca na premiação foi modesta. A confirmação das duas estrelas do Lasai e Oro, embora importante, não compensou a perda de outras oportunidades de destaque. A falta de novos restaurantes com estrelas e a limitada presença na categoria Bib Gourmand, que reconhece estabelecimentos com bom custo-benefício, evidenciaram a necessidade de uma análise mais aprofundada por parte dos inspetores do guia. A edição de 2026, portanto, serviu como um chamado à atenção para a gastronomia carioca, incentivando a busca por novos talentos, a valorização dos estabelecimentos existentes e a criação de uma cena mais vibrante e diversificada. A expectativa para as próximas edições é que os inspetores explorem mais a fundo a riqueza culinária do Rio, descobrindo e premiando os verdadeiros tesouros gastronômicos da cidade.

Apesar do cenário geral, o Rio de Janeiro demonstrou ter potencial para se destacar no cenário gastronômico nacional e internacional. A conquista da primeira estrela do Madame Olympe e os prêmios individuais são prova disso. A necessidade de uma maior visibilidade no Guia Michelin impulsiona os estabelecimentos e os chefs a aprimorarem a qualidade de seus serviços e pratos. Os restaurantes que recebem o Bib Gourmand e a recomendação do Guia Michelin atraem um público mais amplo e aumentam suas chances de sucesso. A cidade do Rio tem um grande número de restaurantes de alta qualidade, mas, nem todos, conseguem se destacar no Guia. A esperança é que os inspetores prestem mais atenção na cena gastronômica carioca, que tem uma variedade enorme de opções, desde a culinária tradicional à inovadora. A gastronomia carioca é rica e diversificada, e o Guia Michelin tem um papel fundamental para o seu reconhecimento e desenvolvimento. A edição de 2026 serviu como um incentivo para o Rio de Janeiro se fortalecer e se tornar um destino gastronômico de referência





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