Guia afetivo dos caldos complexos e massas artesanais de São Paulo

O texto descreve uma cena do lamen paulistano, destacando a qualidade e particularidade dos pratos preparados com ingredientes frescos e artesanais, disponíveis em endereços específicos.

Longe do rigor da crítica, compartilho um guia afetivo dos caldos complexos e massas artesanais que justificam cada minuto de espera na calçada. Arrisco dizer que a capital tem hoje uma cena do prato que não deve em nada às grandes metrópoles globais — quiçá até às próprias cidades japonesas.

Quando falo da cena do lamen paulistano, passo longe de me referir ao tal 'miojo gourmet'. Esses, você consegue fazer em casa. Falo aqui dos pratos preparados com a qualidade e particularidade dos endereços consolidados em um mapa afetivo. É uma recomendação de quem já errou e acertou muito em busca do umami perfeito, digamos assim





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