Gui Ferraz fala sobre personagem vilão em 'Quem Ama Cuida' e parceria com Belize Pombal

O ator e diretor Gui Ferraz concedeu entrevista sobre seu papel como Tiago Brandão na nova novela das 21h da Globo, 'Quem Ama Cuida'. Ele detalhou a trajetória do personagem, que se torna um vilão na trama após a morte do tio, e a dinâmica com a mãe, Silvana, interpretada por Belize Pombal. Esta é a primeira vez que os dois trabalham juntos, e Ferraz rasgou elogios à colega.

'A gente se divertiu e foi tudo maravilhoso': Virgínia detalha festa com Zé Felipe e abre o jogo sobre vida amorosa Quem Ama Cuida , nova novela das 21h da Rede Globo , traz na trama central a família do empresário Arthur Brandão (Antônio Fagundes) e uma disputa familiar por seu patrimônio.

No meio disso, Tiago Brandão, interpretado pelo ator e diretor carioca Gui Ferraz, é sobrinho de Artur e atua na joalheria do tio sem nunca ter recebido privilégios.

"Tiago assumirá mais responsabilidade na joalheira, porque ele, de fato, é o mais preparado. Vão acontecer muitas coisas boas na trama depois do falecimento do Arthur, mas o Tiago vai acabar aprontando um pouquinho", adianta o ator em entrevista ao'A gente se divertiu e foi tudo maravilhoso': Virgínia detalha festa com Zé Felipe e abre o jogo sobre vida amorosaTiago é filho de Silvana (Belize Pombal), cunhada de Arthur e viúva de Belmiro, irmão falecido do empresário.

Na trama, Silvana atua nos bastidores para garantir espaço e herança para o filho. O personagem de Gui deve seguir como vilão nos próximos capítulos.

"A televisão é maniqueísta em um sentido positivo, curioso e instigante. E, com isso, o Tiago vai para uma linha de ser vilão. Ele vai ter algumas atitudes duvidosas para conquistar o que ele quer após a morte do tio dele. Ele deve assumir a presidência da joalheria porque é a pessoa responsável por estar ali", afirma.

Esta é a primeira vez que Gui contracena com Belize. Ele conta que Tiago é o filho único da personagem de Belize, o pupilo dela, por isso, ela deve seguir na linha da vilania arquitetando para que os dois consigam o que eles querem.

"É a primeira vez que trabalhamos juntos e que conheço a Belize pessoalmente. Já conhecia o o trabalho dela e eu me sinto um cara abençoado de estar ao lado dela, porque ela é uma artista genuína, sensível, incrível, gigante, que tem me ensinado muito. Ela é uma profissional exemplar e temos uma troca maravilhosa. Quando estamos em cena juntos, o tempo voa", acrescenta.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que Viola os termos de uso, denuncie.

Opinião: Ancelotti vai jogar discurso no lixo se não cortar Neymar e será o maior encantador de serpentes da história da SeleçãoOs especialistas concordam: "A partir dos 55 anos, você deve caminhar todos os dias por pelo menos 20 minutos, dar preferência às escadas, fazer alongamentos leves e trabalhar o seu equilíbrio"A Toyota acaba de fazer a invenção do século; pela primeira vez na sua história, vai fabricar motocicletas com cartuchos que permitem reabastecer dez vezes mais rápido do que num posto de gasolinaLuciano Hang ironiza PEC do fim da escala 6x1 e defende jornada 4x3: 'Se for para quebrar o Brasil, que seja rápido'Clint Eastwood, aos 96 anos, aplica 'regra 90/10' após triste morte do pai para manter vida mais longa e saudávelBrooke Shields, aos 61 anos: 'Sou mais jovem agora do que era na juventude.

Minha energia, minha confiança e minha falta de autojulgamento são maiores hoje'Ana Maria Braga, aos 77 anos, sobre diagnóstico de câncer agressivo: 'O médico disse: 'Olha, você tem pouquíssimas chances de sobreviver'De cropped e calça wide leg, Sofia, filha de Grazi Massafera, elege look comfy para ir às compras com a atriz e rouba a cena com altura aos 14 anos. Fotos





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Novela Rede Globo Quem Ama Cuida Gui Ferraz Belize Pombal Ator Personagem Vilão Entrevista

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quem age contra a soberania é indigno de ser presidente, diz ex-chanceler sobre Flávio BolsonaroSoberania depende da capacidade de um país se pautar por suas próprias leis, enfatiza Aloysio Nunes

Read more »

Mistério em ‘Quem ama cuida’: o filho desaparecido de Arthur, interpretado por Renato Góes, está vivoAlém da briga pela herança, Heitor também abalará a relação entre Adriana e Pedro

Read more »

Nathalia Dill em ‘Quem ama cuida’: Francesca se sensibiliza com a tristeza de OtonielConfira o que vai acontecer na novela das nove neste sábado (30)

Read more »

‘Quem ama cuida’: Adriana encontra Arthur morto após apagão em festa de casamentoAntonio Fagundes se despede da trama das nove depois do seu retorno marcante às novelas

Read more »