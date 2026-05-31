Guga: O Esporte de Alto Rendimento e a Tomada de Decisão

O ex-jogador de tênis Guga compartilha suas lições sobre a tomada de decisão em um ambiente de alto rendimento, conectando o esporte com a rotina de executivos e lideranças.

A fala ganha outro contexto agora, com a, Guto, Naná e Vitória como nomes que ajudam a renovar o esporte no país. Sobre João, foi direto: É um menino jamais visto com essa idade no tênis brasileiro.

Para Guga, o caso da nova geração ajuda a explicar uma das principais lições do esporte para líderes: a decisão de hoje quase nunca nasce no dia da decisão. Ela vem de treino, repetição, leitura de cenário, apoio e capacidade de tentar outra vez depois do erro. A ideia era conectar o esporte de alto rendimento com a rotina de executivos e lideranças que precisam decidir com pouca informação, pouco tempo e muitos fatores fora do controle.

No tênis, há o adversário, o clima, o público, a quadra, o vento, o placar e o próprio corpo. No tênis, pelo menos 50% é o lado do cara. Depois tem o entorno, pessoas, clima. Talvez uns 70% esteja distante do nosso controle, disse.

Para ele, a preparação serve para criar uma sensação interna de controle, mesmo quando boa parte do cenário não depende do jogador. Não é uma certeza absoluta sobre o resultado. É uma convicção de que o trabalho foi feito. Eu tenho que ter uma convicção tão plena que crio um convencimento de que está tudo sob controle, para poder ter tranquilidade e autoconfiança, afirmou.

O método dele antes dos jogos era evitar pensar demais na partida. Guga diz que ficava longe dos pensamentos da quadra até poucos minutos antes de jogar. Só então mergulhava no jogo. Do meu jeito, era assim: eu ficava o mais longe possível dos pensamentos da quadra.

Depois, faltando 10 ou 5 minutos, era uma imersão total, porque no subconsciente tudo que precisava ser feito estava pronto, disse. O momento de decidir pode durar segundos, mas a base da escolha começa muito antes. No jogo contra Kafelnikov, em Roland Garros, Guga venceu o primeiro set, mas depois viu o adversário reagir. Em certo momento, perdia por 2 sets a 1 e sentia que estava sendo atropelado.

Depois de 2 horas e meia de jogo, eu olho para o lado, vejo ele respirando fundo e falo: opa, então é isso, disse. O sinal físico do adversário mudou a leitura do jogo. O que parecia impossível passou a parecer aberto. Para Guga, essa é uma parte central da tomada de decisão: ler pequenas mudanças no ambiente antes de agir.

O principal é estar disposto a valorizar e estar atento às mudanças. Cada minuto vem uma notícia, às vezes uma coisa da internet transforma a realidade, e as consequências estão cada vez mais longe das nossas decisões. Tem que se adaptar a isso, afirmou. No tênis, essa leitura acontece ponto a ponto.

No trabalho, pode aparecer em uma reunião, em uma queda de vendas, em uma mudança de humor da equipe, em um cliente que demora a responder ou em um concorrente que altera preço. A gente entra na quadra para descascar pepino o tempo inteiro e fazer aquilo parecer fácil e tranquilo, disse. Nem toda mudança aparece primeiro em uma planilha. Uma das perguntas da conversa foi sobre a diferença entre plano e instinto.

Guga separou bem os dois. O plano te orienta e é obrigatório. O instinto vai te ajudar e te empurrar nos momentos e nos dias mais especiais, afirmou. é perigoso. O improviso só funciona quando há base.

Um jogador consegue mudar o jeito de sacar, bater ou se posicionar porque já treinou essas alternativas antes. Contar com o instinto é se jogar nas lanças. Vou agora tirar coelho da cartola? Não tem como.

Está tudo muito orientado para o instinto poder aparecer, disse. Guga citou os grandes nomes do tênis para explicar essa lógica. Na visão dele, jogadores como Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz se destacam porque têm muitas respostas preparadas para diferentes cenários. O plano, nesse caso, não é uma planilha rígida.

É quando o plano inicial não funciona. No primeiro encontro com o americano, em Hannover, na Alemanha, Guga já era número 5 do mundo. Mesmo assim, diz que ficou travado ao ver o adversário entrar em quadra. Eu era número 5 do mundo, mas ainda a minha experiência era desse tamanho.

Fiquei tão nervoso, tão apavorado, que esqueci de aquecer o voleio, disse. A derrota ficou na cabeça. Nos meses seguintes, Guga começou a buscar outra forma de enfrentar o saque do americano. A saída foi se posicionar mais atrás na quadra para ganhar tempo e conseguir entrar nas trocas de bola.

Fiquei encasquetado. Tentando de um jeito ou de outro, encontrei uma forma de ficar mais atrás, ganhar tempo, porque o saque dele era muito veloz, e começar a entrar na disputa. Quando entrava na disputa, eu falava: agora eu tenho chance, afirmou. A lição, segundo Guga, vale também para empresas.

Uma decisão pode bater na trave. Um projeto pode falhar. Um plano pode não funcionar. O ponto é voltar para a análise e ajustar.

Às vezes bate na trave, não dá certo, e a pessoa pensa: de novo comigo? Mas precisa persisti





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