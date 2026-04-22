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Guga coloca pressão em Samuel Xavier e ganha destaque no Fluminense

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Guga coloca pressão em Samuel Xavier e ganha destaque no Fluminense
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📆4/22/2026 2:25 AM
📰jornalodia
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Após excelente atuação contra o Santos, lateral-direito Guga reacende disputa pela titularidade no Fluminense sob o comando de Luis Zubeldía.

O lateral-direito Guga vive um momento de absoluta ascensão no Fluminense , consolidando-se como uma peça fundamental no esquema tático do técnico Luis Zubeldía . A atuação de gala na vitória tricolor por 2 a 0 contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, serviu como o cartão de visitas necessário para que o jogador reivindicasse seu espaço entre os titulares.

Ao conceder assistências precisas para os gols de Rodrigo Castillo e John Kennedy, Guga não apenas contribuiu diretamente para o resultado positivo fora de casa, mas também elevou o nível da concorrência interna pela posição, que antes parecia soberana nas mãos de Samuel Xavier. Desde que desembarcou nas Laranjeiras em dezembro de 2022, o atleta tem construído uma trajetória marcada por superação e resiliência. Com uma marca expressiva de 124 partidas disputadas, sendo 76 delas iniciando entre os onze iniciais e 48 saindo do banco de reservas, Guga provou ser um reserva de luxo e um coringa em momentos cruciais da história recente do clube. Sua participação decisiva na campanha do título do Campeonato Carioca de 2023 e na épica semifinal da Copa Libertadores demonstrou que o lateral possui o temperamento necessário para jogos de grande pressão, algo que o torcedor tricolor valoriza profundamente quando o assunto é vestir a camisa do Flu. A alternância de protagonismo entre Guga e Samuel Xavier tem sido uma tônica recorrente no elenco. Enquanto o ano de 2023 foi marcado por um equilíbrio acirrado, o segundo semestre viu Samuel Xavier se firmar como titular absoluto. Contudo, o cenário sofreu uma reviravolta expressiva neste início de 2026. Após uma atuação abaixo do esperado de Samuel Xavier na dolorosa derrota para o Independiente Rivadavia pela Libertadores, onde o atleta chegou a ser vaiado pela torcida no Maracanã, a comissão técnica optou por uma mudança estratégica. A entrada de Guga diante do Santos foi a resposta que Zubeldía buscava, evidenciando que o jogador está em pleno estado de prontidão física e mental. Com o confronto decisivo contra o Operário-PR pela Copa do Brasil se aproximando, o clima de expectativa toma conta dos bastidores do Fluminense. O duelo, marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, coloca à prova a nova dinâmica da defesa tricolor. Embora Zubeldía mantenha mistério sobre a escalação final, o bom desempenho de Guga deixou uma dúvida positiva instalada no centro de treinamento. A disputa sadia entre os dois laterais é vista pela comissão técnica como um ativo valioso, capaz de manter o elenco motivado em uma temporada de calendário desgastante e grandes objetivos. Resta saber agora qual será a decisão tática do treinador para o desafio em Ponta Grossa, mas é inegável que Guga mudou o patamar da briga pela titularidade e agora corre por fora para ser o nome definitivo na ala direita

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Fluminense Guga Samuel Xavier Luis Zubeldía Brasileirão

 

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