Guerreiros do Sol: Verdade e Ficção na História de Lampião e Maria Bonita

Análise comparativa entre a série Globoplay "Guerreiros do Sol" e a história real de Lampião e Maria Bonita, com base em esclarecimentos do jornalista Marco França. A trama é uma adaptação do livro de Frederico Pernambucano de Mello e recria personagens e eventos, alterando nomes e acrescentando figuras como um irmão traidor que não existiu. O texto explora o conceito de "ficção coletiva" aplicado à figura de Lampião, discute antecessores do cangaceiro, sua relação com padre Cícero e o verdadeiro encontro com Maria Bonita, destacando as liberdades artísticas tomadas pela produção.

A trama é uma adaptação do livro homônimo de Frederico Pernambucano de Mello, publicado em 1985, que conta a história dos cangaceiros que tiveram seu auge no início dos anos 1930, no sertão brasileiro.

Mas o que é verdade e o que é ficção na história contada no Globoplay? Para responder algumas dúvidas pertinentes sobre a história de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, e Maria de Déa, apelidada de Maria Bonita, e o contexto social que eles viviam naquela época, o jornalista e escritor Marco França, autor do livro "Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas" (Editora Planeta, 2018), forneceu explicações detalhadas.

Ele descreve a história de Lampião como uma "ficção coletiva", conceito criado pelo filósofo Hans Magnus Enzensberger. Marco França conta seu choque ao ver sua cabeça cortada em "Guerreiros do Sol".

"A história de Lampião é ficção coletiva, contada há quase um século por narradores e protagonistas dos eventos que, por vezes, moldam a História às suas necessidades, convicções e ambições, por autores que tomam partido ou simplesmente escancaram a ficção. Há de tudo nas narrativas, um arco que vai do herói sertanejo que combateu desigualdades, passa pelo homem de negócios que transformou o cangaço em medo e meio de vida e chega ao assassino sanguinário, ao bandido sem escrúpulos.

São formas justas e possíveis de tratar de um sujeito complexo feito Lampião, que foi tudo isso - e algo muito mais", relata o especialista. A adaptação para a série "Guerreiros do Sol" troca os nomes de todos os personagens da história real, o que dificulta fazer uma pesquisa sobre a realidade dos fatos em uma busca pela internet. Além de Josué (que representa Lampião) e Rosa (que representa Maria Bonita), outros personagens tinham nomes diferentes na realidade.

Por exemplo, Miguel Ignácio (interpretado por Alexandre Nero) na vida real era Sinhô Pereira, e ele não morreu como na trama, mas abandonou o cangaço. Gasolina (Ênio Cavalcante) era na realidade Zé Baiano. Cheiroso (Rodrigo Garcia) se chamava Dadá.

Além disso, o pároco que é muito respeitado no Nordeste até hoje, padre Cícero, é representado na novela como padre Bida (Rodrigo Lélis), que aparece como irmão caçula de Josué. Essa representação é incorreta, pois padre Cícero e Lampião não tinham qualquer tipo de parentesco, apesar de se conhecerem. Três pontos específicos da trama foram destacados para comparação com a história real.

Primeiro, a série mostra Josué e três irmãos decidindo entrar para o bando de Miguel Inácio, o cangaceiro antecessor de Josué, após o assassinato do pai. A pergunta é: Lampião teve mesmo um antecessor assim? A resposta é que Lampião teve vários antecessores. O cangaço como fenômeno social no sertão nordestino tem raízes no passado colonial.

A organização em bandos armados, uniformizados e nômades surge no final do século XIX. Entre os "antecessores" de Lampião destaca-se Jesuíno Brilhante, que atuou entre 1870 e 1879, vindo de uma família de fazendeiros. Muitos dos mitos associados a Lampião, na verdade, nasceram das ações de Jesuíno, considerado justo e que atuava em defesa dos mais pobres. No caso específico da transição de liderança, Sinhô Pereira era descendente do Barão de Pajeú, na região de Serra Talhada.

O cangaço pré-lampiônico está associado a disputas de terra por clãs familiares. Quando Sinhô abandonou o cangaço, a pedido de Padre Cícero, passou o comando do bando a Lampião, nos primeiros anos da década de 1920. É importante lembrar que, quando criança, Virgulino encarnava nas brincadeiras o bandoleiro Antonio Silvino, conhecido como Rifle de Ouro, e jamais o perdoou por se entregar à polícia em 1914.

Segundo, a novela retrata o encontro de Josué com Rosa em um forró, de forma aleatória. A pergunta é: foi assim que Lampião e Maria Bonita se conheceram? A resposta é não, definitivamente. Maria era uma das filhas de Zé de Felipe, um "coiteiro" - pequenos fazendeiros que davam abrigo aos cangaceiros.

Lampião a conheceu em uma das várias visitas que fez à fazenda de seu pai (que, a princípio, era contra o romance). O que se sabe é que um dos lugares-tenentes e compadre de Lampião, Luís Pedro, conheceu Maria e disse ao chefe que havia encontrado uma mulher "bonita como uns amores que, apesar de não lhe ter visto pessoalmente, gosta de você". Lampião desconversou: "Compadre, eu cismo com essas amorosas".

Diante da insistência de Luís Pedro, o cangaceiro capitulou: "Pois bem, semana que entra irei olhar pra cara dessa pavoa". Diz a lenda que Lampião se apaixonou imediatamente por Maria e pediu que bordasse alguns lenços de seda, que viria recolher tempos depois. Diferentemente da novela, em que Josué conhece a amada antes de se tornar cangaceiro, o que atraiu Maria foi justamente a fama de Lampião, temido e respeitado em todo o norte da Bahia.

Terceiro, um dos pontos-chave da história da novela é a traição de Arduíno, um dos irmãos de Josué, que lidera a Força de Combate ao Cangaço. Esse irmão traidor realmente existiu? A resposta é não, nunca existiu um irmão traidor na família Ferreira. Dois irmãos de Lampião entraram com ele para o cangaço após a morte do pai.

Tempos depois da morte dos pais, Lampião enviou a família para o Ceará, onde viveram sob cuidados de padre Cícero em Juazeiro do Norte. Ele nunca teve um irmão padre, contrariando a representação da série onde padre Bida é apresentado como irmão caçula de Josué. Essas adaptações dramatizadas buscam enriquecer a narrativa ficcional, mas se afastam consideravelmente dos fatos históricos documentados sobre a vida de Virgulino Ferreira da Silva e seu bando





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