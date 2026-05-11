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Guerra no Oriente Médio ultrapassa 60 dias; volatilidade de petróleo impulsiona títulos e dólar; mercado de ações em queda

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Guerra no Oriente Médio ultrapassa 60 dias; volatilidade de petróleo impulsiona títulos e dólar; mercado de ações em queda
Guerra No Oriente MédioVolatilidade Do Preço Do PetrolDesfalcamento De Bens Em Parte Da Asia
📆5/11/2026 11:27 AM
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A guerra no Oriente Médio tem sido excepcionalmente volátil e sua oscilação de preços é influenciada pelas notícias diárias. Em resposta a essa turbulência, os preços do petróleo começaram a subir, o que elevou os rendimentos dos títulos dos Estados Unidos e o dólar, enquanto os mercados de ações em Nova York e na Europa registram quedas leves.

A guerra no Oriente Médio tem superado os 60 dias e a volatilidade de seu preço de petróleo tem sido excepcional, oscilando a cada dia em função das notícias.

No mundo real, a escassez de produtos já é uma realidade em grande parte da Ásia e ameaça a disponibilidade de diesel e querosene de aviação na Europa. Os preços do petróleo estão voltando a subir e isso impulsiona os rendimentos dos títulos dos Estados Unidos e a alta do dólar, ao mesmo tempo em que nos mercados de ações, os futuros de Nova York e as bolsas europeias exibem leves quedas.

Os líderes das duas maiores economias do mundo realizaram seu primeiro encontro presencial em mais de seis meses. A Telefônica Brasil planeja se tornar canal de distribuição para assinaturas de serviços de TI e lucrou R$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre, alta de 19,2% impulsionada por pós-pago e fibra. Hoje no Brasil, nós temos uma cobertura de mais de 70% de população com 5G, mas vou atingir 100%", disse Christian Gebara, diretor-presidente da Telefônica Brasil ao Valo

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