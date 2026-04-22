Guerra no Oriente Médio pode elevar preços de preservativos em até 30%

A maior fabricante de preservativos do mundo, Karex, anuncia possível aumento de preços devido à instabilidade no fornecimento de petróleo e ao aumento da demanda.

A Karex , líder mundial na fabricação de preservativos, prevê um aumento de preços de até 30% ou mais em seus produtos devido às tensões geopolíticas e seus impactos na cadeia de suprimentos .

Goh Miah Kiat, CEO da empresa, destacou o aumento acentuado dos custos de produção desde o início do conflito em 28 de fevereiro. A Karex, responsável por mais de 5 bilhões de preservativos anuais, fornece marcas renomadas como Durex e Trojan, além de atender sistemas de saúde pública, como o NHS do Reino Unido, e marcas como Prudence no Brasil.

A escalada dos preços está diretamente ligada à instabilidade no fornecimento global de petróleo, exacerbada pelas ameaças do Irã de interromper o tráfego no Estreito de Ormuz, uma rota crucial para cerca de um quinto do petróleo bruto e gás natural liquefeito mundial. A Karex depende de derivados de petróleo, como amônia para a conservação do látex e lubrificantes à base de silicone, tornando a empresa vulnerável às flutuações do mercado energético.

Além disso, a demanda por preservativos aumentou em aproximadamente 30% este ano, intensificando a pressão sobre a produção e a logística. Goh Miah Kiat ressaltou que, em tempos de incerteza econômica, a necessidade de preservativos tende a crescer, pois as pessoas podem hesitar em ter filhos devido à instabilidade financeira. O aumento dos preços dos preservativos é apenas um exemplo de como o conflito no Oriente Médio está reverberando em diversos setores da economia global.

Além do impacto nos mercados de energia, a guerra contribuiu para o aumento das passagens aéreas, dos preços de fertilizantes, medicamentos e até mesmo da escassez de hélio, essencial para a fabricação de chips de computador. A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou para o iminente aumento dos preços de alimentos como açúcar, laticínios e frutas, devido aos custos de transporte mais elevados.

As negociações de paz entre EUA e Irã permanecem incertas, com o presidente Donald Trump estendendo o cessar-fogo, mas mantendo a possibilidade de retomar as hostilidades caso o Irã não se engaje em negociações. A situação demonstra a interconexão da economia global e como eventos geopolíticos podem afetar o custo de vida de milhões de pessoas em todo o mundo.

A Karex, como um importante fornecedor de um produto essencial de saúde pública, enfrenta o desafio de equilibrar a necessidade de manter a acessibilidade dos preservativos com a realidade do aumento dos custos de produção e transporte





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